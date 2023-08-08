Правительство готовит "План Украины" под 50 млрд евро от ЕС: раскрыты первые подробности

Кабинет министров занимается разработкой "Плана Украины", который поможет стране получить рекордное финансирование от ЕС в 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Детальный документ должен быть готов к декабрю-2023. Предполагается, что он будет состоять из шести больших блоков и сформирует комплексное видение развития украинской экономики.

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Об этом рассказал заместитель Министра экономики Алексей Соболев в колонке на "ЭП". По словам Соболева, "План Украины" – это комплексный документ, который станет программой восстановления и экономического развития страны на 4 года. Шесть блоков будут такими:

макрофинансовые сценарии восстановления;

общие и секторальные реформы;

стратегии развития ключевых секторов экономики;

увеличение способности для усвоения инвестиций;

евроинтеграция;

цифровизация, региональное развитие и климат.

Следование уже готовому плану каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС выдаст транш помощи, а если не будет – не поступит и финансирование.

По данным украинского Forbes, разработкой плана занимается пять секторальных групп при Минэкономики. Направления такие:

аграрная промышленность;

энергетический сектор;

IT и коммуникации;

транспорт и логистика;

металлургия и машиностроение.

Издание отмечает, что до конца августа планируют создать еще пять секторальных групп. В них войдут представители бизнеса из отраслей строительства, медицины и фармацевтики, культуры и креативных индустрий, а также перерабатывающей промышленности.

В целом к формированию предложений для "Плана Украины" смогут без ограничений присоединиться представители любых компаний и бизнес-ассоциаций. Однако к формированию самого плана привлекут только представителей из первых пяти групп. В результате должны быть наработаны секторальные стратегии развития на 10 лет, которые будут утверждены профильными министерствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам Конференции по восстановлению в Лондоне партнеры Украины анонсировали новые финансовые вливания в страну. Кроме прямой помощи от правительств, 400 международных компаний присоединились к инициативе по восстановлению Украины.

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