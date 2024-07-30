Правила изменились: перевозчики смогут забронировать своих работников, выполнив только два условия

Украинские перевозчики могут забронировать своих работников от мобилизации только при двух условиях, если имеют соответствующую лицензию и не имеют налоговой задолженности. Процедура включает в себя представление документов в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и бронирование сотрудников через приложение Дія.

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Об этом сообщил Сергей Деркач, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Это важная новость для бизнеса, особенно в условиях военного положения, когда мобилизация влияет на работу предприятий. Чтобы получить возможность бронирования работников, предприятие должно удовлетворять двум критериям:

наличие соответствующей лицензии;

отсутствие налоговой задолженности;

Процесс бронирования сотрудников предприятий, занимающихся перевозками, включает в себя несколько этапов. А именно:

представление документов : предприятие, отвечающее критериям, представляет пакет документов в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры;

: предприятие, отвечающее критериям, представляет пакет документов в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры; получение статуса : после рассмотрения документов, Министерство предоставляет предприятию статус критически важного для экономики;

: после рассмотрения документов, Министерство предоставляет предприятию статус критически важного для экономики; Бронирование в Дії: после получения статуса, предприятие может забронировать сотрудников через портал Дія.

Благодаря изменениям в постановление Кабмина №76, теперь для получения статуса критически важного предприятия нужно соответствовать двум критериям из семи, а не трем, как раньше. Это значительно облегчает представление документов для бизнеса. Кроме того, изменения в приказ №303 расширяют перечень предприятий, которые могут представляться на признание критически важными.

Например, это касается перевозчиков, выполняющих нерегулярные перевозки и автостанции, а также компаний, начавших деятельность в 2023 и 2024 годах. Процедура бронирования в деталях:

отправка пакета документов: предприятие присылает пакет документов по электронному адресу министерства;

рассмотрение комиссией : документы рассматриваются комиссией, дающей рекомендации министерству;

: документы рассматриваются комиссией, дающей рекомендации министерству; внесение в портал Дія : после положительного заключения предприятие вносится в список критически важных на портале Дія;

: после положительного заключения предприятие вносится в список критически важных на портале Дія; подача списков сотрудников : руководитель предприятия представляет списки сотрудников через приложение;

: руководитель предприятия представляет списки сотрудников через приложение; онлайн-проверка данных : происходит проверка данных работников;

: происходит проверка данных работников; получение уведомления: в случае положительного решения руководитель получает уведомление в личном кабинете.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине еще не действует экономическое бронирование от мобилизации ни для юрлиц, ни для физлиц-предпринимателей (ФЛП). То есть "ФЛПы пока не могут оформить отсрочку ни для себя, ни для своих сотрудников. В то же время, в парламент уже внесен ряд законопроектов об экономическом бронировании.

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