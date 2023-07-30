"Последствия для мира могут быть ужасающими": экономисты объяснили, что для руководства РФ зерно стало стратегическим оружием

Страна-агрессор Россия создает основу для глобального продовольственного кризиса своим выходом из Черноморской зерновой инициативы и обстрелами украинской портовой инфраструктуры. Если Москва будет продолжать развивать свою стратегию, возможен рост бедности и миграции по всему миру.

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Зерно стало для РФ "стратегическим оружием". Об этом заявили советник президента Украины по экономике Олег Устенко и профессор Школы менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института, бывший главный экономист МВФ Саймон Джонсон. Эксперты написали совместную статью для Los Angeles Times. Ее фрагментами поделился сайт ОП.

"Последствия будут ужасающими для стран с низким уровнем дохода, которые особенно уязвимы к росту цен на зерно на мировых товарных рынках. Если Путину разрешат придерживаться этой стратегии, вероятным эффектом станет экономическая катастрофа, рост бедности и миграции по всему миру", – сказано в материале.

В июле войска РФ атаковали зерновой терминал в порту Одессы, уничтожив складские помещения, в которых было достаточно зерна, чтобы прокормить около 300 тыс. человек в течение всего года.

"Россия недостаточно сильна, чтобы завоевать Украину, но у нее достаточно ракет, чтобы остановить торговлю в Черноморском регионе", – говорится в статье.

Если цены на зерно вырастут, инфляция наберет темп даже в США, в ЕС и в других состоятельных странах. А в государствах с низким уровнем дохода 500 млн человек могут испытать значительное увеличение риска голода.

Кремль тем временем настроил свою пропаганду на оправдание действий оккупационной армии.

Эксперты настаивают, что Соединенные Штаты, страны G7 и Европейский Союз должны предотвратить дефицит продовольствия и поддерживать цены на разумном уровне, ведь сегодня невозможно заменить украинский экспорт Черным морем.

"Единственный способ открыть черноморский коридор – дипломатическое соглашение. Но Россия будет игнорировать Запад, если Путин не почувствует, что может терять поддержку среди развивающихся стран. США и другим союзникам Украины необходима дипломатическая инициатива высокого уровня, чтобы убедить страны с низким уровнем дохода подтолкнуть Россию к разблокированию экспорта зерна из Украины", – считают авторы статьи.

Устенко и Джонсон заявили, что стратегия диктатора Владимира Путина в том, чтобы держать в заложниках десятки миллионов людей, используя продовольствие как оружие для дальнейшего ослабления экономики Украины и создания угрозы мировым рынкам зерна, чтобы заставить Киев капитулировать.

"Правительства более бедных стран должны требовать свободного движения украинского зерна. Черноморский коридор должен быть снова открыт и оставаться таким – это приоритет для всех сторон, пытающихся победить Путина", – подытожили экономисты.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Выступая на пресс-конференции 29 июля, Путин признал коммерческий интерес России в срыве зерновой сделки.

– Британская разведка заявила, что выход России из зерновой сделки ударит по продовольственной безопасности Африки. Черноморская зерновая инициатива позволила экспортировать на Африканский континент около 30 млн тонн украинского зерна, теперь поставки сорваны, а цены на зерно растут.

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