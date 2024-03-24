Поляки полностью не пропускают фуры на двух пунктах: какая ситуация на границе

Польские протестующие полностью не пропускают фуры на двух пунктах пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Яготине" и "Раве-Русской".

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко же в эфире телемарафона. Он отметил, что "в настоящее время польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

За последний период там фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. В этих направлениях совокупно находятся в очереди около 500 грузовиков.

По информации пресс-секретаря ГНСУ, похожая, но лучшая ситуация есть на других пунктах пропуска. В частности в пункте пропуска "Ужгород" - граница со Словакией - есть очередь 300 авто. В пункте пропуска "Тиса", что около Венгрии - 800 авто.

На направлении пункта пропуска "Порубное" - Румыния - ожидают пропуска примерно 400 грузовых автомобилей на пути из Румынии в Украину.

OBOZ.UA писал ранее о том, что Украина из-за блокады границы польскими фермерами только за февраль 2024 года недополучила 7,7 млрд грн – сумму сопоставимую со стоимостью 385 тыс. FPV-дронов. Эти средства должны были попасть в государственный бюджет и полностью направлены на финансирование безопасности и обороны, как и другие таможенные поступления. То есть блокада подрывает способность Украины финансировать армию.

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