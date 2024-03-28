Поляки блокируют границы с Украиной: сотни фур застряли в очередях

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Это привело к значительному увеличению очередей из фур, ожидающих выезда из Украины – в очередях около 370 грузовиков.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что самая большая очередь на "Ягодине" - это 200 грузовиков. Неизменным осталось то, что по "Ягодину" и "Рави-Русской" фермеры вообще не пускают грузовики в сторону Польши.

"Также они постоянно меняют интересы по КПП "Угринов" - 25 марта они сообщали, что пускать будут по 1 грузовику в сутки, а вчера мы получили информацию, что пропускают 2 грузовика в час. Как это будет дальше - неизвестно", - добавил Демченко. .

Сколько будет длиться блокада

Польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной до 30 апреля. Ранее ее намеревались закончить 10 марта. Таким образом, поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского союза – в т.ч. из Украины.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Муниципальным управлением Любича-Королевской гмины. За ним будут блокировать границу 100 человек.

"Публичное собрание планируется начать 10 марта 2024 в 14:30 и завершить 30 апреля 2024 в 14:30. Цель – ликвидировать "Зеленый курс" (стратегия ЕС, которая предусматривает сокращение вредных выбросов в атмосферу. – Ред.) и ограничить продукции из-за границ ЕС - в частности, из Украины", - говорится в нем.

Протестовать поляки собираются на контрольно-пограничном пункте "Гребене – Рава-Русская". "Ожидается, что [в акции] примут участие 100 человек", – обещают организаторы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Украина готова ограничить объемы своего экспорта в Евросоюз для снятия поляками блокировки границы между странами. Однако вместо этого хочет, чтобы ЕС запретил ввоз на свою территорию продукции из России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!