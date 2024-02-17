Польские фермеры собрались снова заблокировать границу: как это ударит по самим полякам

Польские фермеры, протестуя против общеевропейских правил, решили блокировать границы с Украиной. С 20 февраля они анонсировали тотальную блокаду: перекрывать обещают и автомобильный, и железнодорожный транспорт.

Представители уже второй отрасли (до фермеров были перевозчики) недовольны либерализацией правил с Украиной. Хотя на самом деле польский бизнес на украинцах зарабатывает гораздо больше, чем украинский на поляках. О том, к чему может привести блокировка и как Украина оказалась в заложниках протестующих, читайте в материале OBOZ.UA.

Правила – Еврокомиссии, а митингуют против Украины

Польские фермеры, как и их коллеги в других странах ЕС, устраивают массовые протесты уже не первую неделю. Аграрии недовольны "Зеленым соглашением". Это правила, которые обязывают всех фермеров на территории ЕС постепенно отказаться от вредных для экологии пестицидов, удобрений, а также соблюдать жесткие требования и постепенно переходить на производство "здоровых" продуктов.

Поляки перекрывали дороги, взрывали петарды, перекрывали улицы. Фермеры так активно протестовали, что решили сразу же решить вопрос с Украиной. Поэтому 19 февраля они планируют завершить протесты против "Зеленого соглашения" внутри Польши, а с 20 февраля перекрыть границы с Украиной (и железнодорожный, и автомобильный транспорт). На границе с Украиной они потребуют "остановки неконтролируемого импорта сельхозпродукции из Украины" и отмены "Зеленого соглашения".

Конечно, к "Зеленому соглашению" в ЕС Украина пока никакого отношения не имеет (уже после членства эти правила распространятся и на нас). Также сомнительны утверждения и относительно "неконтролируемого экспорта сельхозпродукции". На самом деле большинство зерна проходит транзитом через Польшу, объясняет Ирина Коссе, эксперт по инфраструктуре.

Поляки недовольны тем, что украинское зерно гораздо дешевле. Фермеры в Украине не должны соблюдать жесткие "зеленые" нормы, работают на больших площадях, с более плодовитыми землями, а еще и платят зарплаты, которые в разы ниже польских. Все это вроде бы делает польскую продукцию дороже: конкурировать с Украиной они не могут.

"Украинские фермеры с польскими всегда найдут понимание, это польские лоббисты с украинскими договориться не могут", – рассказывает OBOZ.UA президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак. По его словам, "коридор" для украинской агропродукции через Польшу существовал в первую очередь для того, чтобы вместе с польскими коллегами можно было экспортировать товар в страны, нуждающиеся в этом товаре.

"В ЕС и так больше зерна, чем им нужно. А мы туда со своим зерном лезем. На мой взгляд, нам нужно вместе с Европой думать о реализации арабским странам, Африке. Туда нам нужно продавать с европейцами", – говорит Стрижак. Частично представитель украинских фермеров согласен с польскими коллегами. Действительно, дешевое украинское зерно, стоимость которого уже приближается к себестоимости производства, более привлекательно для покупателя. При том, как утверждает Стрижак, были отдельные представители украинского бизнеса, "коридором" ввозившие украинское зерно под видом технического, регистрировали в Польше собственные юридические лица, чтобы обходить ограничения и продавать украинскую продукцию полякам.

Но даже если такие злоупотребления и были, они точно не могут повлиять на ситуацию с польскими ценами. Информация о "неконтролируемом импорте" – манипуляция, которой пользуются польские политики. Как и в любой стране, в Польше есть и свои группы евроскептиков, которые с радостью возглавят протесты против "зеленых правил ЕС", есть и те, кто имеет связи с РФ и готов дестабилизировать отношения с Украиной.

Может ли этот бойкот навредить самим полякам

С 20 февраля поляки планируют остановить и экспорт, и импорт из Украины. И хотя акция будет временной, она навредит экономикам обеих стран. На самом же деле поляки должны быть заинтересованы в торговле. И если для фермеров украинский рынок действительно не является приоритетным, то для других отраслей это сотрудничество приносит значительную прибыль. С начала полномасштабной войны и до мая 2023-го Польша продала в Украине товаров на 14 млрд евро, а купила у Украины – всего на 8,2 млрд евро, посчитал член Еврокомиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Полных данных за прошлый год пока нет, но в 2022-м, согласно данным Госстата, Украина все же продала полякам больше, чем купила у них. К 2021-му объемы импорта из Польши были значительно выше, чем экспорт в соседнюю страну. При этом Украина никогда не являлась приоритетом для польской торговли.

Основными торговыми партнерами Польши являются другие страны ЕС, на которые приходится около 55% импорта страны. На втором месте – Китай с долей 15% импорта. Доля Украины в импорте Польши до войны – 1,5%.

Ирина Коссе, эксперт по инфраструктуре, объясняет OBOZ.UA: польские фермеры собрались также блокировать и железнодорожный транспорт. А именно по железной дороге поставляется большее количество экспорта. Автомобильным транспортом активнее шел импорт (техника, некоторые лекарства и т.д.), также экспортировался лес.

"Сейчас говорят о том, что будут закрывать и железнодорожные пункты пропуска также, и это очень сильно усложняет ситуацию, потому что железная дорога раньше была альтернативой и можно было каким-то образом договориться и проехать по железной дороге. Вы помните также о случаях, когда фуры ставили на платформы и везли, это каким-то образом давало определенную гибкость", – объясняет она.

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев посчитал: если граница не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн поступлений. "Соответственно таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале", – говорит Гетманцев.

Отметим, что и украинские фермеры теряют заработки из-за продукции польских коллег, но границу не перекрывают. Как рассказали OBOZ.UA в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, еще до полномасштабной войны херсонские фермеры предлагали сетям супермаркетов заменить польский лук на украинский, который тогда был вдвое дешевле. Но им это не удалось.

"Мы такими же глазами смотрели на польских фермеров, когда ели польские овощи, яблоки, лук. Можем ли мы заблокировать границу? Можем, но часть польская на украинском рынке маленькая. Маленькая, но очень выгодная этим компаниям", – говорят в Ассоциации.

Блокада границ – худший из вариантов. Польские власти в итоге договорятся со своими фермерами, предложив им очередные дотации. В то время как отношения с Украиной возобновить будет гораздо труднее. Сначала границу блокировали польские перевозчики, а теперь, всего через несколько месяцев, их место хотят занять фермеры. Блокировать импорт и экспорт в Украину становится плохой традицией, от которой в первую очередь страдают простые украинцы.