Польша забрала у российских миллиардеров завод: кто они и что производили

Польша забрала у российских владельцев завод стройматериалов и фирму по их продаже. Министерство развития и технологий страны передало под внешнее управление компании Boerner Service и Boerner Insulation – они принадлежат российским миллиардерам Сергею Колесникову и Игорю Рыбакову.

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Об этом сообщает PAP. Ранее же эти компании были внесены в национальный санкционный список МВД Польши, что означало заморозку их деятельности в стране.

"Мы – первая страна в Европе, которая ввела механизм временного принудительного управления. И мы не прекращаем процесс блокирования российского влияния и российского капитала", – прокомментировал это министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

При этом он подчеркнул: теперь, когда эти компании больше не принадлежат россиянам, страна разблокирует их деятельность. Тем самым сохранит рабочие места.

Отметим: Колесников и Рыбаков не находятся под санкциями Евросоюза. Однако в 9 пакет санкций ЕС попала их компания "Технониколь".

Что предшествовало

Отобранные у Колесникова и Рыбакова компании – не первые российские фирмы, которые Польша перевела под внешнее управление. В июле эта же операция была осуществлена в отношении доли российского олигарха Вячеслава Кантора в концерне Grupa Azoty S.A. – одном из крупнейших производителей азотных удобрений в Европе.

"Шаг за шагом мы ликвидируем присутствие россиян в польской экономике. Энергетическая и экономическая безопасность Польши и ее граждан является нашим главным приоритетом", – сказал тогда Буда.

Кроме того, осенью 2022 года временная администрация была введена:

в "дочке" российского Новатека – Novatek Green Energy, крупнейшим акционером которой является миллиардер Леонид Михельсон;

доле Газпрома в компании EuRoPol GAZ, контролирующей польский участок газопровода Ямал – Европа.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной же 2023 года польская прокуратура изъяла почти 1,2 млн долларов, находившихся на банковских счетах посольства и торгового представительства России (при этом посольстве) в стране. В 2022 году, сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины, эти средства были заморожены – поскольку, по мнению польской стороны, они могли быть использованы, в частности, для финансирования террористической деятельности.

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