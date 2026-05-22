Польша усложнила въезд из Украины: какой пункт пропуска советуют обходить

Украинских грузоперевозчиков предупредили об осложненной ситуации на границе. Польская сторона предупредила, что из-за ремонта дорожного покрытия в пункте пропуска "Шегини – Медика" оформление фур будет происходить в замедленном режиме.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Пограничники призвали водителей и перевозчиков учесть эти изменения при планировании своих поездок.

Отмечается, что на участке будут проводить асфальтирование полос движения, которые ведут в сторону Польши. Учитывая это ограничения будут действовать 23 мая с 7 до 19 часов.

На время проведения работ оформление и пропуск грузовиков будет осуществляться через полосу движения, которая обычно предназначена для автобусов – это также может повлиять на проезд международных рейсов. В связи с этим пропускная способность участка снизится, поэтому водителям грузовых автомобилей следует быть готовыми к временным задержкам.

На границе может появиться новый пункт пропуска

Украина и Молдова продвигают строительство моста через Днестр между Ямполем и Косеуцем, который будет иметь стратегическое значение не только для двусторонней торговли, но и для общей безопасности логистических маршрутов. Такой инфраструктурный проект позволит значительно сократить время перевозок, разгрузить другие пограничные переходы и создать новый стабильный маршрут для международного грузового и пассажирского транспорта.

Кроме того, планируется открытие совместного автомобильного пункта пропуска на украинской стороне, что позволит значительно упростить процедуры пересечения, сократить очереди и повысить эффективность таможенного и пограничного контроля

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на пограничном пункте пропуска Рава-Русская (Польша) с 24 апреля до начала июня будет продолжаться ремонт дорожного покрытия, из-за чего движение транспорта организуют по одной полосе в обе стороны. В этот период возможны задержки и изменения в ритме пропуска, поэтому украинцам стоит заранее планировать поездки.

