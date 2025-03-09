"Похоронит" ли Трамп доллар: к чему приведет резкая экономическая политика президента США

Резкая экономическая политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом не повлияет на позиции доллара как ведущей валюты в глобальной торговле, международных платежах и резервах. Ведь предыдущие этапы торговых войн, как правило, приводили к укреплению доллара и "просадке" валют стран, против которых США внедряли пошлины.

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Об этом сообщил глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передает "Укринформ". Он отметил: такие же процессы происходили и во время первого президентства Трампа.

При этом нардеп подчеркнул: в настоящее время реальной альтернативы доллару как ведущей валюты в глобальной торговле нет. Что также не дает оснований говорить об угрозе статусу американской валюты.

"Конечно есть евро, вторая после доллара резервная валюта, но его доля в международных резервах в три раза меньше (20% в евро и почти 60% – у доллара), так же она заметно меньше используется в глобальной экономике. Использование других валют еще более ограничено" –, объяснил Гетманцев.

В целом же, отметил он, Трамп "хочет изменить глобальные правила игры" в экономической плоскости. Дело в том, что сегодняшнее ее состояние является результатом длительного усилении глобализации и свободной торговли, что позволяло:

развивающимся странам демонстрировать "догоняющие темпы экономического развития";

подпитывать рост мировой экономики.

И хотя, подчеркивается, это помогло "за 50 лет значительно снизить бедность по всему миру", для самих США ее результаты оказались неоднозначны. Ведь:

С одной стороны, страна получила выгоду от реализации такой политики.

С другой – в Штатах сформировались значительные торговые дефициты в отношениях с основными партнерами.

Кроме того, отметил Гетманцев, эта же политика привела к становлению Китая как глобальной суперсилы. Которая:

По номинальному ВВП является второй в мире;

По паритету покупательной способности – первой.

Именно это, резюмируется, вынудило Трампа пытаться изменить балансы в глобальной торговле еще во время его первого срока. "Такие же, но уже более глубинные попытки происходят сейчас, что отражается в протекционистской политике США по защите внутреннего рынка (введение защитных пошлин против соседей – Мексики, Канады, – а также Китая, угрозах таможенными пошлинами странам ЕС, Индии, Бразилии), объявленном курсе на уменьшение зависимости от критического сырья, наращивании добычи энергоресурсов, агрессивном привлечении ИИ, поддержке развития отраслей обрабатывающей промышленности и инноваций", – констатировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в начале марта в Украине сложились благоприятные условия для покупки доллара. Дело в том, что в феврале гривна усилила тренд по укреплению к американской валюте – и этот процесс продолжается до сих пор.

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