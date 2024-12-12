По всей Украине планируют заменить уличные фонари: названы сроки

В Украине планируют заменить 2 миллиона фонарей на энергосберегающие модели, первую половину – уже через полгода. Это поможет сэкономить до 500 ГВтч электроэнергии ежегодно и поддержать энергосбережение в громадах за счет международных доноров.

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Об этом рассказал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин. "Если мы берем 1 миллион фонарей, это примерно 500 гигаватт-часов электрической энергии в год", – объяснил он.

Программа активно поддерживается международными партнерами. Сейчас в ней принимают участие около 360 громад, уже подавших заявки на замену освещения. Информация об этих громадах будет передана международным донорам, которые определят окончательный перечень участников.

Ожидается, что финальное решение по финансированию будет принято через два месяца, после чего громады смогут начать работы. "Для наших доноров поддержка громад является одним из ключевых приоритетов, и меры по энергоэффективности также в их фокусе", – отметил Сухомлин.

Эффективность использования энергосберегающих технологий уже подтверждена на практике. В Житомире несколько лет назад провели полную замену старых газовых фонарей LED-светильниками. Об этом рассказал директор коммунального предприятия "Горсвет" Житомирского городского совета Сергей Ковальчук в эфире одного из телеканалов. Он отметил, что после модернизации потребление электроэнергии упало почти вдвое – с 3,4 до 1,7 кВт·ч.

Программа замены фонарей имеет стратегическое значение для Украины. Использование современных технологий позволит не только снизить потребление энергии, но и обеспечить уменьшение выбросов парниковых газов, сэкономить средства громад и снизить нагрузку на энергосистему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, светофор – ключевой элемент безопасности дорожного движения в городах, сигналы которого водитель должен понимать, даже не задумываясь. Однако со следующего года украинским водителям, вероятно, придется привыкать к несколько обновленному виду устройств.

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