На светофорах в Украине больше не будет зеленого: почему так и какие изменения начнут действовать в 2025 году

Светофор – ключевой элемент безопасности дорожного движения в городах, сигналы которого водитель должен понимать даже не задумываясь. Однако со следующего года украинским водителям, вероятно, придется привыкать к несколько обновленному виду устройств.

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Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества разработал новую редакцию ДСТУ 4092:2024, которая как раз и регулирует вид светофоров Официально документ еще не был опубликован, однако его положение уже выложил Telegram-канал "Велосипедні міста | Bike City". .Едва ли не самое главное нововведение – замена зеленого цвета.

Когда может начать действовать новый стандарт

В документе указано, что все нововведения должны вступить в силу 1 мая 2025 г. Новые требования с этого момента заменят положения ДСТУ 4092-2002, действие которых будет отменено.

Что изменится во внешнем виде светофоров

Зеленый сигнал светофора приобретет изумрудный оттенок. В исследовательском центре настаивают, что он лучше воспринимается водителями.

Стрелки на линзах приобретут шевронную форму. Это также должно повысить легкость их считывания.

Размер и расположение велосипедных светофоров регламентируется следующим образом: устройство с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и расположение справа от дороги и линзой 200 мм, если светофор расположен над дорогой.

Велопешеходные светофоры теперь будут общими.

Таймер обратного отсчета времени появится как на пешеходных, так и транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

Будут введены кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения.

Также предусмотрены параметры ввода и отмены табличек с зеленой стрелкой на уровне красного сигнала.

Как изменится зеленый цвет светофора

Конечно, зеленый сигнал светофора не заменит полностью. Он станет более синеватым – ближе к цвету изумруда. Однако в основе своей остается зеленым. То есть радикальных перемен ожидать не стоит. Новый оттенок должен увеличить заметность зеленого сигнала во время передвижения по городу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинский водитель показал пешеходов без световозвращающих элементов на одежде – их вообще не видно на дороге в темное время.

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