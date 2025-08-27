Пенсионерка сделала замечание пьяному сыну вице-мэра и умерла через несколько дней: виновнику дали условный срок. OBOZ.UA нашел элитные квартиры "региональных феодалов"

Сын бывшего директора Ривненской АЭС и действующего первого вице-мэра Вараша Евгений Павлишин получил два года условного лишения свободы за избиение пенсионерки и ее дочери. После встречи с пьяным Павлишиным женщина получила многочисленные травмы, сотрясение мозга и через несколько дней умерла в больнице. Экспертиза признала, что смерть с избиением не связана, поэтому Павлишина судили как хулигана, а не убийцу.

Видео дня

Сейчас Павлишин активно покупает недвижимость в Киевской области, недавно стал владельцем автомобиля, стоимость которого достигает около 50 тыс. долларов. В то же время его отец Павел Павлишин владеет квартирой в Киеве, стоимость которой может достигать около 400 тыс. долларов.

OBOZ.UA рассказывает о состоянии "региональных феодалов" из Вараша на Ривненщине и о том, как живет Евгений Павлишин. Этим текстом мы начинаем серию публикаций о "региональных феодалах". Следующие несколько материалов будут посвящены семье Павла Павлишина.

Кто виноват в смерти пенсионерки

"Кто достиг всего, тот ищет равного по силе", – цитировало Евгения Павлишина объединение предпринимателей Young Business Club несколько лет назад. Не равной по силе Павлишину оказалась 64-летняя пенсионерка Тамара Владимировна, после встречи с "предпринимателем" женщина оказалась в больнице и через несколько дней умерла.

Летом 2022-го пенсионерка к своему несчастью встретилась с Павлишиным в частной базе отдыха "Холодок" в Варашском районе Ровенской области. У входа в домик (переделанный кунг) она увидела пьяного молодого человека, который, как говорится в материалах дела, "справлял естественные потребности у входа в кунг" и сделала ему замечание.

Когда женщина уже находилась на пороге домика, молодой человек, которому замечание не понравилось, "кулаком нанес ей один удар в голову, в результате чего потерпевшая, не удержав равновесия, упала на пол в середину кунга". Тогда он зашел в домик и продолжил бить лежащую пенсионерку ногами. Дочь Наталья пыталась защитить Тамару Владимировну, но он ударил ее кулаком в лицо и та так же упала.

Этот молодой человек – владелец базы отдыха Евгений Павлишин. Тамару Владимировну с синяками в правой лобно-височной области, переломами ребер, сотрясением мозга, синяками по всему телу госпитализировали в Варашскую батопрофильную больницу. Уже через несколько дней женщина умерла в пять утра.

Тогда младшая дочь умершей Александра написала на своей странице в Facebook обращение с просьбой не совершать самосуда и дать возможность виновному ответить за свой поступок по закону. "Моя мама была духовным и религиозным человеком, регулярно ходила в церковь и учила нас, своих детей, самостоятельно отвечать за свои поступки. Поэтому, прошу у общественности не совершать самосуда, а дать возможность виновному понести ответственность за свой поступок по Закону Украины. Я не хочу, чтобы смерть мамы стала причиной для травли семьи виновника, так как беда пришла в две семьи", – написала дочь умершей.

Евгений Павлишин в суде признал свое преступление и получил наказание в виде двух лет условно. Предпринимателя отпустили, он должен периодически отмечаться и сообщать о своих переездах. И это все наказание. Дело в том, что в суде представили результаты судебно-медицинской экспертизы, которые установили, что женщина якобы упала сама в больнице, получила еще одну травму головы и именно из-за нее и умерла. И эта травма вроде бы не связана с той, которую она получила во время встречи с Павлишиным.

Вместе с тем подозреваемый, как говорится в материалах дела "полностью признал свою вину, подтвердил фактические обстоятельства дела, изложенные в обвинительном акте, отказался от дачи показаний в судебном заседании, объяснил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении, осознал незаконность своих действий".

Офис генеральной прокуратуры подал апелляцию. В ней прокурор просит отменить предыдущее решение и установить наказание в виде лишения свободы на срок три года. Учитывая, что экспертиза установила: смерть не связана с ранее полученными травмами, Павлишина могут судить только за хулиганство с нанесением легких телесных повреждений.

Он принадлежит к одной из самых влиятельных семей Варварского района. Его отец Павел Павлишин, бывший глава Ривненской АЭС, а сейчас – первый заместитель городского головы Вараской общины. Кстати, городской голова Александр Мензул также до избрания строил карьеру на Ровенской АЭС, однако был менее успешен, чем его нынешний заместитель. Мензул был заместителем начальника одной из служб станции, тогда как Павлишин возглавлял всю РАЭС.

Павел Павлишин едва ли не самый влиятельный житель Вараша. Он возглавлял главное предприятия области в течение десяти лет, при том на АЭС на разных должностях энергетик работал с 1993-го. От Павлишина зависело большинство жителей города – трудно найти местных, в семье которых нет сотрудников АЭС. Тамара Владимировна, которую избил сын Павлишина, также когда-то работала на станции.

Состояние энергетика из мэрии впечатляют

Первой недвижимостью в Киеве семья тогда еще энергетика приобрела в 2014-м. Младшему сыну Павлишина Антону было всего 19 лет, когда на него оформили трехкомнатную квартиру в одном из самых дорогих ЖК столицы – Сонячна Брама. Кстати, номер телефона Павла Яремовича по меньшей мере несколько раз подписали в сервисе GetContact "Павел Солнечная Брама", "Павел владелец аренда Солнечная Брама" (есть и более интересные подписи, например, "Стриптиз Ужгород хотят").

Поэтому, вероятно, эту квартиру Павлишин сдает в аренду. Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 121 кв.м. Сейчас квартиры такой площадью стоят около 220 тыс. долларов.

Семья Павлишина на одном ЖК в Киеве не остановилась. В 2020-м будущий вице-мэр маленького городка (на тот момент предприятия, принадлежащего государству) стал владельцем квартиры площадью 120 кв.м. в "Новопечерских Липках". Сейчас квартира такой площади стоит минимум 450 тыс. долларов. Только две киевские квартиры сейчас имеют рыночную стоимость в 600 тыс. долларов. Для понимания, в 2020-м ежемесячная зарплата Павлишина в РАЭС составляла 270 тыс. грн в месяц. Это большая зарплата, однако даже ее не хватит для покупки такого имущества. Кстати, жена Павлишина тоже работала на АЭС и до недавнего времени в декларации показывала доход в виде пенсии.

Павлу Павлишину также принадлежат:

дом площадью 255,1 кв.м в Варашском районе;

нежилое помещение в Вараше площадью 203,7 кв.м;

земельный участок в Старой Рафаловке;

автомобиль Mercrdes-Benz S400 (2021)

автомобиль Mercrdes-Benz GLE 350D 4MATIC (2018)

мотоцикл HARLEY-DAVIDSON (2013).

Кстати, только два автомобиля Mercrdes-Benz, согласно официальной декларации, стоят около 5 млн грн. Евгений Павлишин также владеет целым рядом имущества.

Судя по тому, где за последние годы предприниматель приобрел недвижимость, мужчина ведет бизнес и в Киевской области. Ему принадлежат дом в Буче, несколько квартир в Гостомеле Бучанского района, помещения в Ирпене. Однако он также не оставляет дела и на своей малой родине.

Месяц назад вместе со своим давним партнером Антоном Маевским он создал ООО "Ярема Инвест" (Ярема – имя деда). У этой ООО – 15 объектов недвижимости и один земельный участок в Вараше и Владимирецком районе. Кстати, один из участков, который занимает Евгений Павлишин, прокуратура пытается вернуть через суд. Также могут возникнуть вопросы и по той земле, на которой находится база отдыха "Холодок".

Через год после смерти Тамары Владимировны Евгений Павлишин приобрел себе новенький автомобиль Toyota Hilux 2023 года. Сейчас такой автомобиль стоит около 50 тыс. долларов.

Евгений Павлишин продолжает активно заниматься бизнесом. Его отец Павел – работает в мэрии, а публикации о нем и сыне называет "желтыми статьями". OBOZ.UA обратился за комментарием и к Павлу Яремовичу, и к его сыну Евгению. Павел Павлишин в телефонном разговоре обещал предоставить ответы на вопросы, однако на момент публикации его комментарий мы все еще не получили.

О том, как семья Павлишина получила целый ряд земельных участков и кто помогал создавать "феодальный строй" в городе, каким образом Евгений Павлишин мог легализировать миллионы, читайте вскоре на страницах OBOZ.UA. Если вам известно больше – пишите нам [email protected].