Пенсии, тарифы и отмена части выплат: что ждет украинцев в феврале

В Украине в феврале, вероятно, будет стабильный курс доллара (при финансовой помощи от партнеров). Эксперты не ожидают значительного роста цен, кроме того, на стоимость товаров и услуг не будет влиять и сезонный фактор. В феврале Пенсионный фонд получит данные, которые помогут рассчитать размер индексации. Также в феврале украинцы получат новые платежки за коммуналку. О том, что и для кого изменится во втором месяце 2024 года, читайте в материале OBOZ.UA.

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Украинцы получат новые платежки за отопление и перечисленную плату за доставку газа

В феврале украинцы будут платить за коммунальные услуги, потребленные в январе. Некоторые суммы в платежках будут отличаться от привычных. К примеру, с 1 января всем потребителям газа перечислили плату за доставку. Тариф не изменился, но дело в том, что плата рассчитывается на определенный объем кубометров, который потребитель ориентировочно использует за год. Для расчета принимают показы за прошлый газовый год (с октября по октябрь).

С января перерасчет происходит с теми показами, которые были с октября 2022-го по октябрь 2023-го. В то время как в прошлом году украинцы платили за доставку, которая была сочтена по потреблению с октября 2021-го по октябрь 2022-го.

Кроме того, в январе на всей территории страны было значительное похолодание. Это приведет к увеличению сумм в платежках за отопление. Потребление в холодные месяцы зимой может достигать пиков и быть на 30% выше, чем в теплые зимние месяцы. Еще одно важное нововведение, которое украинцы ощутят с февраля, это разрешение отключать коммунальные услуги за долги.

OBOZ.UA обзвонил десятки предприятий, оказывающих коммунальные услуги, в разных областях Украины. Большинство из них отметили, что пытаются избегать отключений и судов. Например, в Виннице облводоканал рассказали, что всем должникам сразу предлагают реструктуризацию долга на выгодных условиях, массово отключать должников не планируют. В то же время поставщик электроэнергии в столице отметил, что отключения могут начаться с конца января и они коснутся только крупнейших должников. А среди них есть владельцы нескольких квартир, которые потребляют много электроэнергии, пользуются большим количеством бытовых приборов, но отказываются платить по счетам.

Пенсии в феврале: без пересчета, но с новостями

В Украине в феврале станет известен точный размер индексации пенсий. Самая индексация состоится с 1 марта. Ее размер зависит от двух показателей: средней зарплаты по стране за три года и инфляции за прошлый год. Данные этой статистики будет известно только в феврале, поэтому и точный расчет индексации объявят только в преддверии самой индексации.

В правительстве называют ориентировочный размер. Речь идет о повышении пенсий на 13%. Это будет самым большим ростом пенсий в следующем году. К примеру, если ваш расчетный размер пенсии составляет 4 тыс. грн, то по результатам индексации вы сможете получить пенсию в размере около 4,6 тыс. грн.

Увеличение пенсии на 1 тыс. грн получат украинцы, которые до индексации имеют выплату в размере от 7692 грн. Важно отметить, что речь идет именно о "чистом" размере пенсии: без учета всех возможных надбавок за стаж, возраст и т.п.

Индексация не коснется лишь небольшого количества пенсионеров. Это те, кто вышел на заслуженный отдых в последние три года, украинцев, которые сейчас имеют значительные надбавки к расчетным пенсиям, или имеющим высокие выплаты. Например, индексация не коснется ни одного из судей на пенсии, однако и сейчас размер их пенсии достигает 100 тыс. грн.

Следующее повышение пенсий ожидается в апреле. Он коснется тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе и у кого вырос стаж. Кроме того, в апреле в Украине повысят минимальную зарплату, как результат, увеличится и гарантированный размер пенсии для тех, кому больше 65 лет и выполнивших норму по стажу. При этом, с 1 февраля размер пенсий в Украине менять не планируют.

Выплаты переселенцам сократят: это вроде бы требование партнеров

В Украине действующее постановление о предоставлении выплат переселенцам вступает в силу с 1 февраля. После долгих дискуссий в правительстве решили продлить правила до 1 марта, но после ситуация кардинально изменится. Сейчас переселенцы, переехавшие из оккупированных регионов или с территории, где ведутся боевые действия, имеют право на такую помощь:

три тысячи гривен – дети и украинцы с инвалидностью;

две тысячи гривен – взрослые переселенцы.

То есть, все переселенцы, независимо от того, нашли ли они работу, сейчас имеют право на помощь. Госпожа вице-премьер Ирина Верещук заявила, что "оптимизировать" помощь требуют международные партнеры. Мол, через два года переселенцы уже должны найти работу и адаптироваться в новых регионах.

Однако далеко не у всех украинцев есть возможность зарабатывать достаточно для того, чтобы обеспечивать себя, арендовать жилье. Сейчас ежемесячно на помощь переселенцам тратят около 6 млрд. грн. И это деньги не украинских налогоплательщиков. Все налоги идут на нужду ВСУ, в то время как социальные расходы обеспечиваются за счет помощи международных партнеров.

"Мы совместно с правительством решили еще на месяц продлить абсолютно всем, до 1 марта, существующие условия выплат. То есть ничего не меняется, автоматически новые критерии переносятся с 1 февраля на 1 марта", - заявила министр соцполитики Оксана Жолнович. Выплаты продолжат только для тех, кто не имеет возможности самостоятельно себя обеспечивать (пенсионеры с пенсией менее 9444 грн, переселенцы с инвалидностью, дети-сироты).