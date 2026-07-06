"Отмена" гривни и переход на евро: украинцам объяснили, что на самом деле будет с валютой

Вступление Украины в Европейский Союз не будет означать автоматического отказа от гривни. Даже после получения членства страна должна будет пройти многолетний путь адаптации экономики и выполнить ряд обязательных критериев, прежде чем сможет перейти на евро. Впрочем, роль европейской валюты в украинской экономике все равно будет расти.

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Сейчас Украина лишь движется к более глубокой финансовой интеграции с ЕС, тогда как введение евро остается долгосрочной перспективой. Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

"Сначала Украине нужно не просто заявить о желании двигаться к евро, а фактически научиться работать по европейским правилам. Сегодня мы еще не говорим о скорой замене гривны на евро. Речь идет о фундаменте, без которого такие разговоры вообще не имели бы практического смысла", – отметил Мамедов.

Каковы требования для перехода на евро

Для перехода на единую европейскую валюту необходимо выполнить ряд экономических требований. Среди них:

гармонизация банковского законодательства с нормами ЕС;

стабильная экономика;

низкая инфляция;

финансовая устойчивость и валютная стабильность.

Кроме того, после вступления в ЕС Украина должна будет как минимум два года находиться в механизме валютных курсов ERM II. Именно он является своеобразной проверкой того, способна ли национальная валюта сохранять стабильность по отношению к евро. Фактически только после успешного прохождения этого этапа страна может претендовать на вступление в еврозону.

Когда дискуссия о евро станет актуальной

По мнению Мамедова, предметно говорить о возможном переходе на евро можно будет не раньше, чем через три-четыре года после завершения войны или прекращения ее горячей фазы.

"Украина движется к Европе, и роль евро в нашей финансовой системе будет постепенно расти. Но переход от гривны к евро — это долгосрочная перспектива, возможная лишь после вступления в ЕС, стабилизации экономики и выполнения всех необходимых условий", – сказал он.

Отдельно эксперт обратил внимание на перспективу присоединения Украины к SEPA – Единой зоне платежей в евро. Это, по его словам, может сделать международные переводы для украинцев дешевле, быстрее и проще, а также облегчить расчеты украинского бизнеса с европейскими партнерами.

Многие страны ЕС годами не переходят на евро

Сам факт вступления в Европейский Союз не означает автоматического отказа от национальной валюты. В настоящее время ряд государств-членов ЕС продолжают использовать собственные денежные единицы. В частности:

Польша сохранила польский злотый;

сохранила польский злотый; Чехия – чешскую крону;

– чешскую крону; Венгрия – форинт;

– форинт; Румыния – румынский лей;

– румынский лей; а Болгария лишь готовится к переходу на евро после выполнения необходимых критериев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ЕС одобрили цифровой евро. Для миллионов людей это будет означать еще один способ быстро рассчитываться онлайн и даже офлайн, причем без процентов.

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