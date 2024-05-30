Отключение света в Украине: Шмигаль объяснил причины возврата графиков

При значительном дефиците в энергосистеме будут введены графики отключений электроэнергии, несмотря на то, что сейчас благодаря солнечной генерации и выводу из ремонта энергоблоков АЭС плановые отключения не применяются. Правительство активно работает над восстановлением и децентрализацией энергосистемы для повышения ее стойкости к атакам.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 30 мая. По его словам, в последние несколько дней в Украине не применялись плановые отключения потребителей благодаря солнечному генерированию и выходу из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций (АЭС).

Однако он подчеркнул, что это не отменяет необходимость системной экономии электроэнергии. "Благодаря солнечной генерации, а также выходу из ремонта двух энергоблоков АЭС уже несколько дней плановые отключения потребителей не применяются. Но это не отменяет потребность системно экономить электроэнергию", – заявил Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, что в Украине каждый день интенсивно работают над восстановлением поврежденных объектов энергетической инфраструктуры там, где это возможно. Он отметил, что правительство делает все возможное для быстрого восстановления разрушенных объектов, ведь это залог стабильности энергоснабжения. "Каждый день в регионах интенсивно работают над восстановлением поврежденных объектов там, где это возможно", – отметил он.

Одна из ключевых задач правительства - перестройка энергосистемы с целью сделать ее децентрализованной и устойчивой к атакам врага. По словам премьера, децентрализация энергосистемы поможет снизить уязвимость перед внешними угрозами и повысить надежность поставок электроэнергии по всей стране.

Хотя сейчас ситуация несколько стабилизировалась, премьер-министр предупредил, что в случае значительного дефицита в энергосистеме, Украина может снова вернуться к графикам отключений света. Это решение будет вынужденным, но необходимым для предотвращения критических ситуаций. "Укрэнерго будет вынуждено вернуться к графикам отключений, если в энергосистеме снова будет дефицит", – подчеркнул Шмыгаль.

Исполняющий обязанности главы правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин также сообщил, что с 1 июня планируется вывести в ремонт новые атомные энергоблоки, что может привести к возобновлению отключений. Это решение является частью более широкой стратегии по модернизации и обеспечению долгосрочной устойчивости энергосистемы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, модульные ТЭЦ обеспечивают дополнительную устойчивость энергосистемы Украины и резервное теплообеспечение, хотя их установка дорога и требует значительного времени и инвестиций. В текущих условиях дефицита энергии у Украины нет большого выбора, поэтому привлечение всей возможной генерации является необходимым шагом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!