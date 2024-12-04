Остались считанные недели: в США сделали важное заявление про $50 млрд кредита для Украины

Процесс передачи Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет доходов от замороженных за границей российских активов, находится на завершающем этапе. Доступ к средствам может быть предоставлен уже в ближайшие недели.

Видео дня

Об этом после завершения проходившей в Брюсселе встречи министров иностранных дел НАТО заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Пресс-конференцию после заседания транслировали на YouTube-канале Госдепартамента. Глава американской дипломатии подчеркнул, что поддержка украинской экономики – один из краеугольных камней взаимоотношений между двумя государствами.

"Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить $50 миллиардов, которые поступят Украину. Эти деньги пойдут от нас и Европы в последующие недели, и это поддержит Украину на некоторое время, в следующем году", – заявил он.

Блинкен в Брюсселе также объявил о намерении администрации Джо Байдена максимально использовать для поддержки Украины разрешенный бюджетом США объем помощи. Поэтому действующее правительство выберет предусмотренные 61 млрд долларов "до последнего цента" до инаугурации следующего президента Дональда Трампа 10 января, заверил госсекретарь.

Также в ноябре администрация Джо Байдена подала Конгрессу заявление об отмене примерно 4,65 млрд долларов долга Украины. Это половина от 10 млрд долларов, которые в апреле-2024 были выделены в рамках 62 млрд долларов на поддержку безопасности Украины. Эта часть была предоставлена как условно-возвратный заем, но Байден может списать только половину суммы, а остальную часть долгу сможет отменить Трамп.

Также OBOZ.UA сообщал, что в прошлом месяце Украина получила от США грант на 1,35 млрд долларов, которые не будет потребности возвращать. Эти средства планируется потратить на гуманитарные и социальные программы. После получения гранта прямое финансирование госбюджета Украины со стороны партнеров с начала полномасштабной войны превысило 100 млрд долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!