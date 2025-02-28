ООН приостановила финпомощь некоторым регионам Украины: важное заявление генсека

ООН приостановила предоставление финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш выразил "глубокую обеспокоенность".

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Об этом он сказал на брифинге в Нью-Йорке 28 февраля. По словам Гутерреша, речь идет о программах гуманитарного реагирования, которые в 2024 году охватили около одного миллиона человек.

"Хочу начать с того, чтобы выразить глубокую обеспокоенность из-за информации, которую за последние 48 часов получили агентства ООН и многие гуманитарные неправительственные организации по серьезным сокращениям финансирования со стороны Соединенных Штатов. В Украине программы с прямыми выплатами пострадавшим - главная часть гуманитарного ответа, которая достигла 1 млн человек в регионе.

Генсек ООН также выразил мнение, что решение Вашингтона повлияет не только на помощь Украине, но и на проекты в Афганистане, Сирии и Южном Судане, а последствия "особенно будут разрушительными для уязвимых людей во всем мире".

По словам Гутерреша, эти финансовые сокращения программ, и в ряде других стран мира, приведут к тому, что мир "станет менее здоровым, менее безопасным и менее преуспевающим".

"Я только могу надеяться, что эти решения будут отменены на основе более детального пересмотра. И этот призыв также распространяется и на другие страны, недавно объявившие о сокращении в гуманитарной помощи и развитии", – добавил генсек ООН.

По его словам, приоритет ООН остается четким.

"Будем делать все возможное, чтобы оказывать необходимую для сохранения жизни помощь людям, которые в этом безотлагательно нуждаются. И мы продолжим наши попытки диверсификации пула щедрых доноров, которые поддерживают нашу работу", – сказал Гутерреш.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

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