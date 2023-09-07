Олигархи РФ оплатят поддержку украинских ветеранов: США передадут Украине конфискованные активы

США передадут Украине конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы. Это станет первым подобным случаем.

Видео дня

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он отметил: эти средства будут направлены для поддержки украинских ветеранов.

"Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов. Эти средства теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов. Те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это", – сказал Блинкен.

Какую сумму получит Украина

Ранее Блинкен объявил о предоставлении США Украине помощи на более 1 млрд долларов. Которая включает 5,4 млн доллаоов конфискованых активов российских олигархов.

Также, среди прочего, она предусматривает выделение 175 млн долларов, на компоненты систем ПВО, ракеты для HIMARS, боеприпасы, амуницию и системы связи. А кроме того:

90,5 млн долларов – на гуманитарную помощь по разминированию;

100 млн долларов – на обеспечение долгосрочных военных потребностей;

206 млн долларов – на продовольствие, воду и убежище для вынужденных переселенцев в Украине, а также беженцев за рубежом.

Суд ЕС разрешил отменить санкции против российского бизнесмена

Тем временем, суд Евросоюза удовлетворил иск от российского бизнесмена Александра Шульгина об исключении его имени из обновленных санкционных списков ЕС, которые будут обнародованы в сентябре. Фактически, суд таким образом разрешил отменить санкции против Шульгина. Такое решение было принято впервые.

"Как объяснили в пресс-службе суда, Шульгин в своем иске не оспаривал санкции как таковые, а лишь требовал исключить его из будущих списков. В Совете ЕС ранее согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки – учитывая слабость аргументов против него", – сообщили в "Радио Свобода". Также там напомнили, что:

Шульгин был включен в санкционные списки как руководитель Ozon Group – ведущей в России платформой в сфере электронной коммерции, которая обеспечивает значительные доходы российскому правительству;

в апреле 2022 года – после введения санкций Евросоюзом и Австралией – он покинул пост гендиректора компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, под санкциями США, Евросоюза и Великобритании находится и старшая дочь Путина Мария Воронцова. Что не мешает ей публиковаться в качестве автора статей по эндокринологии и медицине в американских и швейцарских издательствах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!