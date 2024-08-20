Официальный курс резко вырос и установился на историческом уровне: что происходит с евро

Национальный банк обновил официальный курс евро до исторического рекорда. На 20 августа тот рассчитан на уровне 45,82 грн, что сразу на 21 коп. превышает текущий курс.

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Об установлении нового рекорда по евро сообщили в самом Нацбанке. Предыдущий же рекорд действовал 15 августа – он составлял 45,55 грн. Т.е., был на 27 коп. ниже.

Каким будет курс евро в банках и обменниках

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца текущей рабочей недели (23 августа) курс наличного евро в банках будет находиться в пределах от 44,4 до 46 грн. В то же время, послеобеденный курс евро в банках 20 августа составляет средние 45,4/45,95 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается его снижение в покупке и рост в продаже.

В обменниках, по словам аналитика, курс евро будет находиться в пределах от 44,6 до 45,95 грн. Днем 20 августа же они выставили его на среднем уровне 45,26/45,96 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

"Учитывая, что на этой неделе будет много событий на внешних площадках, которые будут серьезно влиять на поведение пары евро/доллар, нужно быть готовым к частым изменениям ценников по евровалюте в украинских обменниках в течение дня. Особенно 20, 21 и 22 августа, во время публикации европейской и американской экономической статистики", – рассказал аналитик.

НБУ знает, что делает

В свою очередь, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается. Так и меняться – когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, вероятное членство Украины в Евросоюзе (ЕС) не приведет к немедленной замене гривни на евро. Ведь для того чтобы иметь возможность управлять своим бюджетом, доходами и расходами, стране нужно иметь собственную валюту.

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