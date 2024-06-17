Одна из украинских АЭС станет самой большой в Европе: в Комитете Рады приняли решение

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики одобрил проект закона о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС, что позволит увеличить мощность атомной генерации на 2200 МВт. Новые энергоблоки могут быть подключены к сети за 2,5-4 года.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. 17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).

Проект закона №11146 теперь направлен на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады. Принятие этого законопроекта позволит Украине приступить к работе по достройке энергоблоков, увеличить мощность атомной генерации на 2200 МВт и, соответственно, производство самого дешевого вида электроэнергии.

"Это очень важное государственное решение. Даже до начала крупной российской агрессии атомная генерация была основой энергетики Украины, генерируя более половины электроэнергии. Если бы мы уже имели дополнительно хотя бы один атомный блок, а это 1,1 ГВт мощности, то соответственно ограничение в электроснабжении были бы минимизированы или вообще о них бы не говорилось. Поэтому очень важно реализовать этот проект ", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он также отметил, что с момента принятия законопроекта и подписания его Президентом Украины энергоблок №3 может быть подключен к электросети за 2,5-3 года, поскольку его степень готовности уже составляет до 80%. "Это очень сжатый срок. Если вы посмотрите сроки строительства атомных реакторов в мире, то они намного длиннее", – объяснил Галущенко. Энергоблок №4 может быть достроен и подключен к электросети за 4 года. Работы на обоих блоках будут выполняться параллельно.

Министр также отметил, что существует сильное и системное противодействие со стороны России, направленное на срыв реализации этого проекта. Однако Украина планирует использовать для новых реакторов топливо не российского производства, что повысит энергетическую безопасность страны.

Ранее решение о достройке энергоблоков на ХАЭС , совместно с западными партнерами, поддержал Кабинет Министров Украины. Этот проект отвечает утвержденной Украиной Энергетической стратегии, а также позиции СНБО и Президента Украины. На заседании 2 апреля Кабинет Министров принял проект закона "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции".

Как отмечали в Министерстве энергетики, строительство двух атомных энергоблоков увеличит производство электроэнергии на 16 226 млн. кВтч/год, а отпуск на 15 415 млн. кВтч/год. Реализация проекта осуществляется исключительно за счет средств АО НАЭК "Энергоатом" с привлечением кредитных ресурсов без использования средств государственного бюджета Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на оккупированной территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отсутствуют украинские лицензированные специалисты по безопасному запуску реакторов. Это может создать серьезную угрозу безопасности, вызывая возможный ядерный инцидент.

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