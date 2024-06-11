Одна из стран ЕС возобновляет программу "Золотых виз": кто получит право на жительство

С 1 июля 2024 года Венгрия возобновляет программу "Золотых виз", позволяющую иностранцам получить вид на жительство через значительные инвестиции в страну. Программа предлагает три варианта инвестирования: приобретение пая фонда недвижимости, жилой недвижимости или пожертвование высшему учебному заведению.

Об этом сообщает Schengen news. Программа, закрытая в 2017 году из-за отсутствия экономической пользы, теперь возвращается под новым названием Программа гостя-инвестора (GIP).

Восстановление программы

Возможность получения права на проживание будет доступна гражданам стран, не входящих в Европейский Союз. Восстановленная программа предлагает три варианта инвестирования, каждый из которых предполагает значительные финансовые вложения. Варианты инвестирования:

приобретение пая фонда недвижимости – инвестиция не менее 250 000 евро;

приобретение жилой недвижимости – инвестиция в 500 000 евро;

пожертвование высшему учебному заведению – сумма не менее 1 000 000 евро.

Условия участия

Участники программы должны быть старше 18 лет, не иметь проблем с законом и иметь прозрачные источники доходов. Программа предоставляет право на проживание не только инвестору, но и его семье – жене/супруге, несовершеннолетним детям и родителям. Участники также получают безвизовый въезд во все страны ЕС.

С 2013 по 2017 год, когда программа была впервые введена, Венгрия выдала 4 794 вида на жительство и привлекла 1,4 миллиарда евро. Однако из-за отсутствия очевидной экономической пользы программу закрыли в 2017 году.

Ранее Европейская комиссия призвала страны ЕС прекратить выдачу гражданства инвесторам, поскольку это подрывает ценности Европейского Союза и создает риски безопасности. После начала полномасштабной войны в Украине выросли опасения, что такая схема может быть использована для обхода санкций, в частности, россиянами.

Позиция других стран

Великобритания уже отказалась от схемы "Золотых виз" в рамках борьбы с "грязными деньгами" из России. Правительство страны считает, что такие программы могут использоваться для легализации нелегальных средств.

Программа "Золотых виз" в Венгрии возобновляется с целью привлечения инвестиций и экономического развития страны. В то же время ее критики указывают на необходимость усиления контроля за инвесторами и предотвращения возможных злоупотреблений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше с 1 июля 2024 года изменятся условия предоставления помощи украинским беженцам, в частности, отмена единовременной помощи в размере 300 злотых (3 тыс. грн) и введение новых правил получения номера PESEL. Однако срок действия временной защиты для украинцев продлен до 30 сентября 2025 года, что обеспечивает доступ к медицинским услугам и социальным выплатам.

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