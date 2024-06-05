Украинские банки готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

До конца текущей недели (9 июня) в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Причем как в банках, так и в обменниках.По прогнозам, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 40-41 грн. Вечером же 5 июня банки выставили курс на среднем уровне 40,25/40,8 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,11/40,63 грн.

О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Он отметил: ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах. Кроме того:

разница курсов покупки ожидается на уровне 20-30 коп. в банках и 0,3-0,5 грн и 30-50 коп. в обменниках;

разница курсов продаж – 10-20 коп. в банках, 30-50 коп. в обменниках.

При этом он подчеркнул: несмотря на то, что ежедневные курсовые изменения будут достаточно заметны, в недельном разрезе они "будут некритическими". Более того, эти изменения не станут и испытанием для рынка.

"Неделя пройдет в частых, чуть ли не ежедневных изменениях курсовых ценников, однако эти изменения не удивят и в общем не повредят рынку. Однако, несмотря на незначительные текущие курсовые изменения, нельзя отвергать постепенное влияние на рынок изменения тарифов на электроэнергию и планов по дальнейшей девальвации гривни", – сказал банкир.

Что сделал с курсом НБУ

В то же время, на 6 июня Нацбанк обновил официальный курс доллара до 40,13 грн. Что:

на 13 коп. ниже текущего;

сразу на 31 коп. ниже курса 3 июня – рекордного в истории Украины.

Гривня укрепляется

Таким образом, после достаточно продолжительного периода роста официального курса доллара(завершился 3 июня), гривня начала укрепляться. Впрочем, напомнил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

"Советую смотреть на фундаментальные факторы. Первый – в краткосрочной перспективе мы имеем необходимый запас международных резервов. Последние сокращаются в апреле-мае, но не опустятся ниже 40 млрд дол. в 2024 году и будут оставаться достаточными для выполнения всех валютных обязательств правительства/НБУ и поддержки курса", – объяснил нардеп.

Второй же фактор, по его словам, это ухудшение платежного баланса во 2-м квартале 2024 года по сравнению с первым. Причина же этого – уменьшение объемов поступления внешней помощи, что создает давление на:

резервы;

обменный курс гривни.

Впрочем, отмечается, ситуация должна выровняться во второй половине июня. После:

предоставления крупного транша МВФ на 2,2 млрд долларов;

начала выделения американской финансовой помощи;

получения своевременной поддержки за Ukraine Facility – программы рекордной помощи от ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса в интервью для OBOZ.UA ранее отмечал: преодоление официальным долларом планки в 40 грн было ожидаемым. Более того, по его словам, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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