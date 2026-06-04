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Обменники начали принимать доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 4 июня

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
690
Иллюстрация: доллары США
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В украинских обменниках существенно переписали курс доллара. В полдень 4 июня они определили его в средние 43,7/44,4 грн (покупка/продажа), что сразу на 35 коп. ниже в покупке, чем было днем ранее, но на 12 коп. выше в продаже.

А вот в банках изменений не произошло. Как и днем ранее, там курс выставили на среднем уровне 44,05/44,55 грн.

Курс доллара в украинских банках

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,5-44,62 грн. Так:

  • ПриватБанк – 44,55 грн;
  • Сенс Банк – 44,5 грн;
  • Юнекс Банк – 44,62 грн;
  • Райффайзен Банк – 44,57 грн;
  • Правекс Банк – 44,5 грн;
  • Укрсиббанк – 44,6 грн;
  • Таскомбанк – 44,59 грн;
  • Универсал Банк – 44,55 грн.

Покупают же они ее по 43,65-44,1 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 43,95 грн;
  • Сенс Банк – 44,12 грн;
  • Юнекс Банк – 43,65 грн;
  • Райффайзен Банк – 44,1 грн;
  • Правекс Банк – 44,1 грн;
  • Укрсиббанк – 44,05 грн;
  • Таскомбанк – 44,08 грн;
  • Универсал Банк – 44,05 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

В украинских обменниках существенно переписали курс доллара

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на лето

Вместе с тем, несмотря на то, что в последнее время официальный курс доллара в Украине побил несколько рекордов, в экспертной среде не ожидают обвала гривни. По прогнозам, максимум, что может произойти – это ощутимые временные колебания. Однако:

  • Во-первых, не только в сторону роста курса доллара, но и в сторону его снижения.
  • Во-вторых, даже при условии максимального роста валюта не перешагнет отметку в 45 грн/доллар.

"Можем сегодня говорить об ожидаемой возможной мягкой и контролируемой девальвации в течение следующих нескольких месяцев. Которая, однако, не несет финансовых рисков ни экономике страны, ни гражданам", – рассказали OBOZ.UA в аналитики финансового маркетплейса КИТ Group.

В свою очередь, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий отметил: в течение лета 2026 года наличный курс будет находиться в рамках, "в которых был в течение последнего месяца". Следовательно, эксперт ожидает курса в 43,5-44,5 грн/доллар.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в мае НБУ уменьшил интервенции на валютном рынке. Регулятор на 11,2% снизил количество проданной на межбанке валюты – до 3,185 млрд доллары.

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