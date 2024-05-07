Обменники и банки переписали курс доллара: почем теперь валюта в Украине

Курс доллара в Украине заметно снизился в обменниках и не так заметно в банках. Утром во вторник, 7 мая, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,3/39,81 грн (покупка/продажа). В покупке это на 12 коп. дешевле, чем днем ранее, а в продаже курс снизился на 4 коп.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,3/39,77 грн – дешевле в покупке на 3 коп., а в продаже на 8 коп. За неделю "банковский" доллар подешевел на 15 копеек, а за месяц подорожал на 30-40 копеек.

А вот курс евро в банках за последние сутки не изменился. На наличном рынке евро покупают за 42,3 грн, а продают за 42,9 грн.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,36 грн. Это:

на 4 коп. дешевле, чем было в понедельник, 6 мая;

на 31 коп. ниже, чем неделей ранее;

на 43 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).

Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,4 грн. Это на 6 коп. выше, чем было днем ранее. А за последнюю неделю официальный курс евро в Украине снизился на 10 коп.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара держится заметно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 7 мая предлагают по цене 39,67/39,8 грн (покупка/продажа).

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,65-39,9 грн. Покупают доллар по 38,65-39,4 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,2 39,8 Ощадбанк 39,3 39,85 ПУМБ 39,4 39,9 Сенс Банк 39,25 39,8 Укрэксимбанк 39,15 39,75 Универсал Банк 38,65 39,75 Укрсиббанк 39,15 39,82 OTP Bank 39,2 39,7 Креди Агриколь 39,1 39,65

Курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс доллара можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

Что будет с долларом в мае: прогноз

В ближайшее время украинцам не стоит ожидать снижения курса наличного доллара. Среди причин – стабильный спрос на наличку. Таким образом, по прогнозам банковского сектора, стоимость американской валюты будет находиться не ниже текущего уровня.

Также в банковском секторе прогнозируют, что с 6 по 12 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн/доллар – причем как в банках, так и в обменниках. Как рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продаж останется на прежнем уровне. В частности:

до 50-60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

В то же время разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках. В обменниках – 30-50 коп.

В свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал OBOZ.UA, что в обозримом будущем курс доллара не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/доллар – поскольку именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами.

При этом он подчеркнул: нынешние курсовые колебания на самом деле незначительны. Они не превышают 1%.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько требуется, в т. ч. долларов. Ограничения больше не действуют.

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