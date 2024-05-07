Обменники и банки переписали курс доллара: почем теперь валюта в Украине
Курс доллара в Украине заметно снизился в обменниках и не так заметно в банках. Утром во вторник, 7 мая, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,3/39,81 грн (покупка/продажа). В покупке это на 12 коп. дешевле, чем днем ранее, а в продаже курс снизился на 4 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В то же время в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,3/39,77 грн – дешевле в покупке на 3 коп., а в продаже на 8 коп. За неделю "банковский" доллар подешевел на 15 копеек, а за месяц подорожал на 30-40 копеек.
А вот курс евро в банках за последние сутки не изменился. На наличном рынке евро покупают за 42,3 грн, а продают за 42,9 грн.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,36 грн. Это:
- на 4 коп. дешевле, чем было в понедельник, 6 мая;
- на 31 коп. ниже, чем неделей ранее;
- на 43 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).
Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,4 грн. Это на 6 коп. выше, чем было днем ранее. А за последнюю неделю официальный курс евро в Украине снизился на 10 коп.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара держится заметно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 7 мая предлагают по цене 39,67/39,8 грн (покупка/продажа).
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,65-39,9 грн. Покупают доллар по 38,65-39,4 грн.
Курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс доллара можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
Что будет с долларом в мае: прогноз
В ближайшее время украинцам не стоит ожидать снижения курса наличного доллара. Среди причин – стабильный спрос на наличку. Таким образом, по прогнозам банковского сектора, стоимость американской валюты будет находиться не ниже текущего уровня.
Также в банковском секторе прогнозируют, что с 6 по 12 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн/доллар – причем как в банках, так и в обменниках. Как рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами купли и продаж останется на прежнем уровне. В частности:
- до 50-60 коп. в банках;
- до 0,6-1 грн в обменных пунктах.
В то же время разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках. В обменниках – 30-50 коп.
В свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал OBOZ.UA, что в обозримом будущем курс доллара не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/доллар – поскольку именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами.
При этом он подчеркнул: нынешние курсовые колебания на самом деле незначительны. Они не превышают 1%.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько требуется, в т. ч. долларов. Ограничения больше не действуют.
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