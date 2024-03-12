Обменники готовятся переписывать курс доллара уже в ближайшие дни: чего ожидать украинцам

До конца текущей рабочей недели (15 марта) в украинских обменниках ожидается снижение курса доллара. Так, прогнозируется, что он будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,9 до 38,75 грн. Вечером же 12 марта обменники покупают валюту в среднем по 38,47 грн, а продают по 38,82 грн.

О возможных изменениях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: основная часть обменников продолжат работать со спредом (разница между курсами продаж и покупки) в пределах 20-25 коп.

Что будет с долларом в банках

Курсовые изменения ожидаются и в банках. Причем неоднородные: удешевление в покупке и подорожание в продаже.

По прогнозу, на этой неделе курс наличного доллара в них будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,8 до 38,85 грн. Сегодня же вечером банки определили его в средние 38,2/38,7 грн (покупка/продажа).

Что будет происходить на рынке

В целом же, отметил аналитик, ключевым для наличного рынка останется объем платежеспособного спроса на валюту со стороны населения. "Пока что тенденция по превышению покупки валюты над ее сдачей гражданами сохраняется. И это стимулирует завоз банками иностранной валюты в Украину в рекордных объемах – свыше 1 млрд долларов в месяц – уже с середины осени 2023 года", – отметил он.

Кроме того, подчеркнул Козырев, конкуренция между обменниками и банками продолжится. Что повлияет "на спреды между покупкой и продажей валюты".

В Украине ожидается исторический курс

Тем временем, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до исторического – 41,02 грн. В то же время, на 13 марта НБУ определил официальный курс в 38,49 грн – т.е., на 2,53 грн ниже. Впрочем, волноваться из-за ожиданий S&P особо не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Т.е., всего на 32 коп. ниже.

Более того, согласно прогнозу агентства, согласно базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал". Причем даже "перед лицом серьезных военных угроз".

Кроме того, подчеркивается, в среднесрочной перспективе экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5%. Однако только "при отсутствии значительной эскалации войны".

А вот в долгосрочной перспективе все не так радужно. "Восстановление до довоенного уровня маловероятно в обозримом будущем", – признали в S&P Global Ratings.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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