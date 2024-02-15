"Простых решений не осталось": на мобилизацию в Украине нужно 720 млрд грн, – Гетманцев

Украине понадобится дополнительно 720 млрд грн финансирования, чтобы мобилизовать 400-500 тыс. солдат. Это серьезная сумма, чтобы ее найти, власти, вероятно, придется принимать непопулярные решения. В частности, могут вырасти ставки некоторых налогов.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью. "Потенциальные потребности в средствах на дополнительную мобилизацию – да, это огромные деньги. И где их взять – это большой вопрос... Бесспорно, мы ждем финальных оценок и предложений Минфина и Кабмина. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета", – объяснил нардеп.

Он уточнил, что, с одной стороны, экономика Украины не имеет потенциала для повышения ставок налогов. Однако, с другой стороны, речь идет о финансировании армии, а значит о безопасности жизни.

"Хороших и "популярных" решений у правительства не остается. Есть только сложные", – резюмировал Гетманцев.

По его словам, в Минфине уже озвучивали идею о повышении военного сбора на определенные операции. Например, оплату сотовой связи и куплу-продажа транспортных средств.

"Но давайте подождем окончательных предложений. Я не вижу там большого потенциала. Максимум потенциал, который я вижу, – это 40 млрд грн... Но если они хотят чего-то большего, то предложат нам более радикальные решения", – рассказал Гетманцев.

Он также добавил, что детенизация не даст необходимых поступлений. Хотя, по словам Гетманцев, "есть определенный потенциал" в детенизации табачного рынка и игорного бизнеса, но этого недостаточно.

"Детинизацию невозможно просчитать, хотя, действительно, проще всего было бы написать, что бюджет получит 100 млрд от ликвидации контрабанды. Но это не точные поступления", – объяснил депутат.

Также обсуждались идеи об отмене определенных льгот, но "существенного потенциала там также нет", считает Гетманцев. Аналогичная ситуация с введением налогов на определенные предметы роскоши.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля депутаты Рады 243 голосами приняли законопроект о мобилизации в первом чтении без предложений Комитета. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в проект закона хотят внести ряд существенных изменений. По спорным моментам продолжаются дискуссии, все вопросы на уровне комитетов должны быть решены до голосования во втором чтении.

При этом рассмотрение законопроекта № 10449 об изменениях в мобилизации задерживается. Депутаты Верховной Рады предположительно будут рассматривать документ во втором чтении уже в начале марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!