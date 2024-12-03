Новые налоги коснутся автомобилистов: кому и сколько придется платить после повышения военного сбора

С 1 декабря 2024 года при продаже автотехники действуют новые ставки военного сбора – 5%. Общий налог на вторую продажу легкового авто в году составляет 10%, на третий – 23%. Эти изменения будут влиять на завершение военного положения.

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Об этом пишет Институт исследования авторынка. 1 декабря 2024 вступил в силу закон, изменяющий правила налогообложения в Украине.

Обновленные налоги коснутся как продаж легковых автомобилей, так и грузовиков, автобусов и другой автотехники. Согласно действующему до декабря 2024 года законодательству, физическое лицо платило налоги в зависимости от количества продаж транспортных средств в течение года:

легковые автомобили, мопеды, мотоциклы:

первая продажа – без налогов;

второй – 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) + 1,5% военного сбора;

третий и последующие – 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора.

грузовые автомобили, автобусы, прицепы, тракторы, спецтехника:

налогообложение начиналось уже с первой продажи по ставке 5% НДФЛ + 1,5% военного сбора;

вторая продажа – такая же ставка;

третий и все последующие – 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора.

Все проценты исчислялись от оценочной стоимости транспортного средства, что подтверждалось документом об оценке. Новый закон увеличивает ставку военного сбора с 1,5 до 5%, что существенно изменяет итоговый размер налогов.

Для военнослужащих и работников силовых структур ставка осталась неизменной – 1,5%. Изменения будут действовать до конца года, когда отменят военное положение. Новые ставки налогов для легковых автомобилей, мопедов, мотоциклов:

вторая продажа в году: 5% НДФЛ + 5% военного сбора = 10%;

в году: 5% НДФЛ + 5% военного сбора = третий и последующие продажи : 18% НДФЛ + 5% военного сбора = 23%.

Новые ставки налогов действуют также для грузовиков, автобусов, прицепов, тракторов и спецтехники. Пока они такие:

первый и второй продажи в году: 5% НДФЛ + 5% военного сбора = 10%;

в году: 5% НДФЛ + 5% военного сбора = третий и последующие продажи : 18% НДФЛ + 5% военного сбора = 23%.

Налоги определяются оценочной стоимостью транспортного средства, которую продавец должен подтвердить официальным документом. Например:

если стоимость автомобиля составляет 300 тысяч гривен, то при второй продаже за год уплачивается 10% (30 тысяч грн). При третьей продаже ставка растет до 23% (69 тысяч грн).

Повышение военного сбора сделает продажи автомобилей более дорогими для продавцов, что может повлиять на общую активность на рынке автотранспорта. Особенно важно учитывать эти налоги при продаже коммерческого транспорта, такого как грузовики, автобусы или тракторы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина уже получает информацию о 500 тысячах зарубежных счетов своих граждан, превышающих 200 тысяч евро. Все действия по этим счетам будут определяться Налоговой службой, которая проведет проверки для выявления возможных нарушений.

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