Украинцы могут получить огромную скидку на коммуналку – 75%: кому стоит собирать документы

Участники боевых действий могут получить скидку на коммуналку в 75%. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать соответствующее заявление и документы.

Об этом сообщает Правительственный портал. Отмечается, что подать документы можно в 3 способа:

лично.

по почте;

онлайн.

При этом подчеркивается: льгота предоставляется не на весь объем потребляемых услуг – только в рамках установленных норм потребления. К примеру:

по газоснабжению при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. м на одного человека в месяц;

по поставке электронергии в жилых помещениях с газовыми плитами, при наличии централизованной поставки горячей воды – 70 кВт/ч в месяц на семью с 1 лица. На каждого из остальных членов семьи – дополнительно 30 кВт/ч в месяц. Впрочем, здесь есть ограничение – в целом "льготный" объем не должен превышать 190 кВт/ч в месяц.

Какие документы необходимы для получения скидки

Заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих прав на льготы.

Заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ.

Удостоверение участника боевых действий.

Паспорт.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, идентификационный код).

Куда обращаться

Подать документы можно в 3 способа. В частности, лично:

в сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места регистрации или места фактического проживания;

в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов, соответствующих территориальных общин;

в "ЦНАПах".

По почте – отправить копии документов по почтовому адресу ГУ Пенсионного фонда в своей области.

Онлайн:

через веб-портал електронных услуг Пенсионного фонда (по ссылке);

через портал Дія.

При этом, подчеркивается, перед подачей документов онлайн нужно подготовить их сканированные копии. А также подготовить электронную подпись.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине выросла стоимость коммунальных услуг. В целом, с февраля-2023 по февраль-2024, тарифы увеличились на 12,7% – однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, тогда как водоснабжение подешевевело на 0,8%.

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