Украинцы могут получить огромную скидку на коммуналку – 75%: кому стоит собирать документы
Участники боевых действий могут получить скидку на коммуналку в 75%. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать соответствующее заявление и документы.
Об этом сообщает Правительственный портал. Отмечается, что подать документы можно в 3 способа:
- лично.
- по почте;
- онлайн.
При этом подчеркивается: льгота предоставляется не на весь объем потребляемых услуг – только в рамках установленных норм потребления. К примеру:
- по газоснабжению при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. м на одного человека в месяц;
- по поставке электронергии в жилых помещениях с газовыми плитами, при наличии централизованной поставки горячей воды – 70 кВт/ч в месяц на семью с 1 лица. На каждого из остальных членов семьи – дополнительно 30 кВт/ч в месяц. Впрочем, здесь есть ограничение – в целом "льготный" объем не должен превышать 190 кВт/ч в месяц.
Какие документы необходимы для получения скидки
- Заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих прав на льготы.
- Заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ.
- Удостоверение участника боевых действий.
- Паспорт.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, идентификационный код).
Куда обращаться
Подать документы можно в 3 способа. В частности, лично:
- в сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места регистрации или места фактического проживания;
- в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов, соответствующих территориальных общин;
- в "ЦНАПах".
По почте – отправить копии документов по почтовому адресу ГУ Пенсионного фонда в своей области.
Онлайн:
- через веб-портал електронных услуг Пенсионного фонда (по ссылке);
- через портал Дія.
При этом, подчеркивается, перед подачей документов онлайн нужно подготовить их сканированные копии. А также подготовить электронную подпись.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине выросла стоимость коммунальных услуг. В целом, с февраля-2023 по февраль-2024, тарифы увеличились на 12,7% – однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, тогда как водоснабжение подешевевело на 0,8%.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!