Некоторые монеты могут отменить: почему в Германии хотят вывести из оборота мелочь

В Германии намерены отказаться от некоторых мелких монет – 1 и 2 евроцентов. Причина – давние жалобы банков на то, что монеты низкого номинала не возвращаются в обращение, ведь, получая такие монеты на сдачу, люди их либо выбрасывают, либо хранят дома вместо того, чтобы тратить.

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Об этом сообщает DW. Отмечается: из-за того, что люди не тратят мелочь, такие монеты приходится постоянно чеканить. Так, по данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в настоящее время в обращении находится:

40,1 млрд монет номиналом в 1 евроцент;

31,4 миллиарда – в 2 евроцента.

"Толчок к отказу от этих монет в Германии был сделан в марте на Национальном форуме по наличности. Рассмотрев монеты номиналом 1 и 2 цента, эксперты решили, что они не нужны", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: отказ от мелочи не только сэкономит деньги, которые тратятся на их чеканку, но и снизит влияние на окружающую среду. Ведь, в частности, оборудование для чеканки будет меньше работать.

Кроме того, отмечается, аргументом в пользу отказа от монет мелкого номинала яляется то, что они не имеют большого экономического значения. Поскольку "ничто в магазине не стоит одного или двух центов".

"Если конкретные номиналы выпускаются просто ради точности, но на них невозможно совершить покупку, то система должна быть изменена. Не на фундаментальном уровне, а просто так, чтобы все монеты в обращении могли быть использованы должным образом", – отмечают авторы материала.

Как будут выдавать сдачу

Вместе с тем, отмечается, форум не предлагает полностью отказаться от монет 1 и 2 евроцента. Там лишь хотят вывести из оборота физические монеты при наличных расчетах – в частности, стоимость в, к примеру, 9,99 евро можно будет оплатить электронным способом.

Решать же проблему точной выдачи сдачи при расчете наличными предлагается путем округления. Т.е. сумму нужно будет округлять до ближайших 5 центов в большую или меньшую сторону:

если последняя цифра в сумме ниже 5 – в меньшую.

Например, сумма 9,94 евро будет округляться до 9,9 евро.

Если цифра после округления превышает 5 – в большую.

Например, сумма 9,96 евро будет округляться до 10 евро.

Не все поддерживают отказ от мелких монет

Впрочем, подчеркивается, отказ от мелочи поддерживают не все. В частности:

бытует мнение, что это даст ретейлерам повод поднять цены – "хотя бы на несколько центов";

людям нравится анонимность, которую обеспечивает наличность.

"Также опасаются, что технология, на которую опираются цифровые деньги, может не сработать, когда наличные деньги понадобятся больше всего. Например, во время чрезвычайной ситуации или глобального отключения электричества", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинский Нацбанк больше не планирует выпускать 50 копеек – ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

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