"Укрзалізниця" уволит сотни работников: кто останется без работы

Национальный оператор железнодорожных перевозок "Укрзалізниця", который является крупнейшим работодателем страны, планирует массовое сокращение штата. Из-за необходимости оптимизации под угрозой увольнения оказалась четверть административного штата компании.

Видео дня

Как сообщает Forbes, в связи с этим работу могут потерять более 500 человек. Потребность в сокращении персонала объясняется большими убытками, о которых компания отчиталась в прошлом году, – 2,7 млрд грн чистого убытка.

Сама программа по оптимизации на железной дороге стартовала в начале года и получила название "Железная эффективность". В ее рамках гендиректор "Укрзалізниці" Александр Перцовский предлагает офисным работникам вместо административной работы идти "ближе к колесам".

Потребность в рабочих профессиях обострилась в прошлом году, когда из компании уволились более 9000 человек – рекордный показатель среди всех компаний страны в 2025 году. В результате образовался острый дефицит кадров – не хватает 20% проводников, машинистов и ремонтников.

Оптимизация кадров началась с подразделений, которые являются наименее эффективными, – административных департаментов. Развитие цифровизации позволило значительно уменьшить зависимость от таких специалистов. В частности, потерять работу могут работники на промежуточных звеньях менеджмента, а также те, чьи управленческие функции дублируются. В то же время анонимные источники из УЗ утверждают, что в части обслуживающих департаментов центрального аппарата железной дороги планируют уволить 50% работников.

Ситуацию осложняет то, что в 2025 году 52% дохода УЗ ушло именно на расходы на персонал, а в прошлом году они выросли на 14% – до 51,8 млрд грн. Это превышает темпы роста доходов, которые в прошлом году выросли лишь на 11% – до 104,1 млрд грн.

В прошлом году "Укрзалізниця" получила 2,75 млрд грн убытка по сравнению с 4,9 млрд грн прибыли в 2023-м. И ситуация не меняется к лучшему: в I квартале 2025-го выручка компании сократилась на 22% – до 20,9 млрд грн год к году, тогда как чистый убыток вырос до 6,7 млрд грн.

Падение доходов объясняется в том числе резким сокращением основного источника доходов компании – грузовых перевозок. Но если в 2024 году по железной дороге было перевезено до 174,9 млн т грузов, в этом году эти объемы могут упасть до 165 млн т, то есть половины от показателей 2021-го.

Сокращение персонала – не единственный способ экономии средств. Сейчас "Укрзалізниця" также избавляется от непрофильных активов и рассчитывает на поддержку от государства для закупки вагонов и подвижного состава. Кроме того, в компании ожидают от правительства повышения тарифов на грузоперевозки – их не пересматривали с июля 2022 года.

"Чтобы доводить до результата переговоры с государством по финансированию, должны сделать свою часть работы и максимально оптимизироваться", – объясняет Перцовский.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в поездах дальнего следования подорожали чай, кофе и вода – их стоимость выросла до 20 грн. "Укрзалізниця" объясняет это ростом расходов на сырье, логистику и энергоносители, которые не покрывались старыми ценами с 2018 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!