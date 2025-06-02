НБУ резко усилил распродажу долларов: что происходит на рынке

Национальный банк Украины (НБУ) заметно увеличил объемы своих валютных интервенций, что означает интенсификацию продажи валюты на межбанковском рынке. В мае на рынок было продано на 30% больше валюты, чем в апреле до того.

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Об этом свидетельствуют данные сайта финрегулятора. По сравнению с маем 2024 года показатель валютных интервенций снизился на 4,8%, или $149 млн.

Так, чистая продажа долларов из резервов для стабилизации курса гривни увеличилась на $662 млн – с $2,26 млрд до $2,92 млрд. В то же время покупка валюты Нацбанком за месяц сократилась с $18 млн до $1 млн.

Всего за последнюю неделю мая валютные интервенции НБУ выросли на 5,7%, или $35 млн, до $653,2 млн по сравнению с предыдущей неделей. Сальдо между продажей и покупкой валюты на наличном рынке в начале недели было положительным: $4,5 млн с субботы по понедельник. Но со вторника сальдо стало отрицательным и выросло с $1 млн до $13,1 млн в четверг.

Ранее ректор Международного института бизнеса, бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко отмечал, что ключевой фактор, который оберегает валютный рынок от чрезмерных скачков, – поступление значительных объемов международной финансовой помощи, что позволяет Нацбанку держать валютные резервы на высоком уровне. В апреле благодаря переводу средств от ЕС и Всемирного банка международные резервы НБУ выросли до рекордных $46,7 млрд (+10,1% за месяц). Соответственно, регулятор имеет надежный ресурс для сглаживания значительных колебаний.

"Валютный курс сейчас формируется не столько экономикой – экспортом, импортом, эмиссией, – сколько зависит от объемов помощи со стороны наших западных партнеров. Достаточные объемы такой поддержки на нынешний год гарантированы. Поэтому курс относительно стабилен", – объяснял экономист.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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