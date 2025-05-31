Каким будет курс доллара до конца года: бывший заместитель главы НБУ озвучил прогноз

В Украине девальвация гривны относительно доллара в ближайшее время и в среднесрочной перспективе будет умеренной. До конца года курс может достичь отметки 43 $/грн.

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Такой прогноз сделал в комментарии Укринформу ректор Международного института бизнеса, бывший заместитель председателя НБУ Александр Савченко.

Он отметил, что ключевой фактор, который предохраняет валютный рынок от чрезмерных скачков, - поступление значительных объемов международной финансовой помощи, что позволяет Нацбанку держать валютные резервы на высоком уровне. В апреле благодаря переводу средств от ЕС и Всемирного банка международные резервы НБУ выросли до рекордных $46,7 млрд (+10,1% за месяц). Соответственно, регулятор имеет надежный ресурс для сглаживания значительных колебаний.

"Валютный курс сейчас формируется не столько экономикой - экспортом, импортом, эмиссией, - сколько зависит от объемов помощи со стороны наших западных партнеров. Достаточные объемы такой поддержки на нынешний год гарантированы. Поэтому курс относительно стабилен", - пояснил экономист.

Внешние факторы, по его словам, влияют и на курс евро: Нацбанк определяет его на основе кросс-курса - соотношения евро к доллару на мировом рынке.

"Сейчас ситуация для американской валюты немного лучше, чем несколько недель назад. Соответственно, и в Украине курс евро откатился от пиковых показателей конца прошлого месяца", - добавил Савченко.

А ситуация в 2026-м будет зависеть от того, закончится ли в ближайшие месяцы активная фаза боевых действий. "Будет меньше международной помощи, но лучше будет работать наша экономика. Более того, гривна может даже усиливаться, если в страну придут реальные внешние инвестиции", - считает Савченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривну по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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