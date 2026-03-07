НБУ пополнит кассы банков наличным долларом: дефицита из-за действий Венгрии не будет

Национальный банк 9 марта 2026 года обменяет безналичную валюту банков на наличные для подкрепления касс. Это позволит избежать ситуативных проблем с валютой из-за незаконных действий Венгрии с захватом инкассаторских машин Ощадбанка.

Как говорится в заявлении НБУ, это превентивное решение поддержит при необходимости наличную валютную ликвидность банков на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев. "Сейчас ситуация с наличной валютой на валютном рынке является стабильной. Банки имеют достаточный запас наличной валюты – объем ее среднедневных остатков в банковских кассах соответствует прошлогоднему показателю", – отмечает Нацбанк.

В то же время незаконный захват инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии может вызвать ситуативные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за рубежа. Учитывая это , Национальный банк при необходимости будет осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений.

Частота и объемы соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы в наличной валютной ликвидности. В целом ситуация на валютном рынке является устойчивой. При режиме управляемой гибкости курс движется в обе стороны, реагируя на изменения в балансе между спросом и предложением валюты.

Так, на этой неделе на котировки и ожидания рынка повлияли как внешние, так и внутренние ситуативные факторы. Во-первых, активизация боевых действий на Ближнем Востоке усилила волатильность на мировых товарных и финансовых рынках. Во-вторых, в начале недели и месяца традиционно растет чистый спрос на валюту. Это связано с тем, что банки покупают валюту для покрытия операций с картами и с наличными после выходных, а также с обновлением лимитов на онлайн-покупку валюты населением и перечисление дивидендов бизнесом.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на январь 2026 года государственный долг Украины вырос до $215 млрд, из которых более 75% приходится на внешние обязательства, а месячное увеличение составило $1,67 млрд. Однако, нюанс в том, что большинство этого долга – льготные долгосрочные займы с низкой ставкой (4,51%), а их обслуживание частично планируют осуществлять за счет доходов от замороженных российских активов, а не из бюджета граждан.

