НБУ планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайне: назван срок

НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что они появятся в ноябре.

Об запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета будет посвящена Рождеству.

Она получит название "Дух Рождества".

Монета войдет в серию "Украинское наследие".

О самих новых 10 грн известно немного. Лишь то, что:

Она будет отчеканена из серебра 925 пробы.

Вес драгоценного металла в чистоте составит 31,1.

Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

В целом же, отметим, памятные монеты – это специальные денежные знаки, которые обладают не только платежной, но и культурной, исторической и нумизматической ценностью. Их чеканят:

Как из недрагоценных металлов – в частности, медно-никелевых.

Так и из драгоценных металлов – серебра, золота.

При этом памятные монеты имеют высокий уровень художественного оформления. А также считаются объектами коллекционирования или инвестирования.

Ограниченные же тиражи придают памятным монетам эксклюзивный характер, что делает их объектами повышенного интереса среди коллекционеров и инвесторов. С течением времени такие монеты могут существенно вырастать в цене, превращаясь из обычного денежного знака в предмет культурного наследия и выгодный актив.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Он будет длиться до 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

