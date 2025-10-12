НБУ планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайне: назван срок
НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что они появятся в ноябре.
Об запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- Монета будет посвящена Рождеству.
- Она получит название "Дух Рождества".
- Монета войдет в серию "Украинское наследие".
О самих новых 10 грн известно немного. Лишь то, что:
- Она будет отчеканена из серебра 925 пробы.
- Вес драгоценного металла в чистоте составит 31,1.
- Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 38,6 мм.
В целом же, отметим, памятные монеты – это специальные денежные знаки, которые обладают не только платежной, но и культурной, исторической и нумизматической ценностью. Их чеканят:
- Как из недрагоценных металлов – в частности, медно-никелевых.
- Так и из драгоценных металлов – серебра, золота.
При этом памятные монеты имеют высокий уровень художественного оформления. А также считаются объектами коллекционирования или инвестирования.
Ограниченные же тиражи придают памятным монетам эксклюзивный характер, что делает их объектами повышенного интереса среди коллекционеров и инвесторов. С течением времени такие монеты могут существенно вырастать в цене, превращаясь из обычного денежного знака в предмет культурного наследия и выгодный актив.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Он будет длиться до 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
