За старые 25 копеек заплатят 20 тысяч: как выглядят ценные монеты

Украинцы могут заработать хорошие деньги, продав коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Впрочем, те ценят не все такие монеты – лишь определенные выпуски.

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К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ГАм можно получить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 20 000 грн. Распознать ее можно по:

толстому среднему зубу трезуба;

отсутствии черенков в гроздьях №4 и 8.

Монету 1995 можно продать по цене от 1 000 до 1 800 грн. Впрочем, отмечается, она редкая, а потому найти такую монету непросто.

"В обращении была лишь одна разновидность 25 копеек – 1БВм. Остальные разновидности изготовлялись специально для заработка на нумизматах и ​​в обращении их не найти", – рассказали специалисты.

За 5000-7000 грн можно продать монету разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб тризуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, монеты времен СССР, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках, не являются ценными. Следовательно, продать их за большие деньги, не выйдет.

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