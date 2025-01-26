Нацбанк выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат замене

Нацбанк выводит из обращения ряда гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах. Изъятию подлежат банкноты номиналами 50 и 200 грн. Эти купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: замена денег будет происходить постепенно – в процессе, к примеру, расчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Этот процесс не создает неудобств для наличных расчетов. ...Гражданам не нужно принимать дополнительные меры для обмена", – говорится в сообщении.

Причиной же, по которой производится замена купюр, отметили в регуляторе, является намерение повысить качество наличных в обращении. И замена банкнот номиналами 50 и 200 грн старого образца "завершит этот процесс".

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, находящейся в обращении", – отметили в Нацбанке.

Банки перестали выдавать старые гривни

В то же время, подчеркивается, с 1 ноября 2024 года банки больше не выдают из касс указанные банкноты по всем видам наличных операций. При этом сам НБУ прекратил выдавать эти банкноты:

банкам;

инкассаторским компаниям;

компаниям по обработке наличных денег.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. А будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена Службе внешней разведки Украины.

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