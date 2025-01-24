В Украине появились новые 5 грн: как выглядят. Фото

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена Службе внешней разведки Украины.

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Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметиили:

Монета была введена в оборот 23 января.

Тираж – 75 000 штук.

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

"Представители современной Службы внешней разведки Украины – настоящие профессионалы, благодаря которым добывается разведывательная информация, необходимая для принятия стратегических государственных решений, особенно в вопросах защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. И хотя успехи и достижения внешней разведки остаются в большинстве своем скрытыми, мы понимаем вашу чрезвычайно важную роль в защите Украины от внешних угроз", – говорится в сообщении.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре изображен крест –основной элементо новой символики и ведомственных поощрительных знаков отличия Службы внешней разведки Украины. В центре креста – Знак Княжеского Государства Владимира Великого (трезуб), обрамленный лозунгом службы латиницей – OMNIA VINCIT VERITAS ("Истина побеждает все").

По периметру круга азбукой Морзе закодированы первые три слова названия ведомства. Она же полностью продублирована в нижней части монеты.

На реверсе (обратной стороне) размещен стилизованный трезуб, вокруг которого цифрами зашифрованы слова одного из известных украинских политических деятелей. Для кодирования использован шифр Украинской Повстанческой Армии и кодовое слово, выбранное службой.

При этом, отмечается, служба внешней разведки Украины объявила конкурс на дешифрование закодированного послания. "С условиями, сроками проведения конкурса и его результатами можно ознакомиться на официальном сайте Службы внешней разведки", – говорится в сообщении.

Сам же текст расшифрованного сообщения будет опубликован в описании монеты через 6 месяцев с даты ввода ее в обращение. Т.е., в июле 2025 года.

Где можно купить монету

Памятную монету "Служба внешней разведки Украины" можно будет купить в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 28 января 2025 года. А также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк начал продавать другую памятную монету в 5 грн. Она посвящена бронетранспортеру нового поколения "БТР-4Е "Буцефал".

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