В Украине появились новые 5 грн: как выглядят. Фото
Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена Службе внешней разведки Украины.
Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметиили:
- Монета была введена в оборот 23 января.
- Тираж – 75 000 штук.
- Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).
"Представители современной Службы внешней разведки Украины – настоящие профессионалы, благодаря которым добывается разведывательная информация, необходимая для принятия стратегических государственных решений, особенно в вопросах защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. И хотя успехи и достижения внешней разведки остаются в большинстве своем скрытыми, мы понимаем вашу чрезвычайно важную роль в защите Украины от внешних угроз", – говорится в сообщении.
Как выглядит новая монета
На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре изображен крест –основной элементо новой символики и ведомственных поощрительных знаков отличия Службы внешней разведки Украины. В центре креста – Знак Княжеского Государства Владимира Великого (трезуб), обрамленный лозунгом службы латиницей – OMNIA VINCIT VERITAS ("Истина побеждает все").
По периметру круга азбукой Морзе закодированы первые три слова названия ведомства. Она же полностью продублирована в нижней части монеты.
На реверсе (обратной стороне) размещен стилизованный трезуб, вокруг которого цифрами зашифрованы слова одного из известных украинских политических деятелей. Для кодирования использован шифр Украинской Повстанческой Армии и кодовое слово, выбранное службой.
При этом, отмечается, служба внешней разведки Украины объявила конкурс на дешифрование закодированного послания. "С условиями, сроками проведения конкурса и его результатами можно ознакомиться на официальном сайте Службы внешней разведки", – говорится в сообщении.
Сам же текст расшифрованного сообщения будет опубликован в описании монеты через 6 месяцев с даты ввода ее в обращение. Т.е., в июле 2025 года.
Где можно купить монету
Памятную монету "Служба внешней разведки Украины" можно будет купить в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 28 января 2025 года. А также у банков-дистрибьюторов:
- Укргазбанк;
- Таскомбанк;
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк начал продавать другую памятную монету в 5 грн. Она посвящена бронетранспортеру нового поколения "БТР-4Е "Буцефал".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!