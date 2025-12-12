Нацбанк выпусил новые 5 грн: как выглядят

Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Она посвящена Службе безопасности Украины и ее уникальной спецоперации "Паутина".

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!".

"Спецоперация "Паутина" уже вошла в историю как свидетельство технической изобретательности, интеллекта и профессионализма украинских защитников. Подготовка к операции длилась более полутора лет", – говорится в описании монеты.

В Нацбанке напомнили: операция "Паутина" стала "жестким ударом для врага и гордостью для страны". Ее завершающая стадия состоялась 1 июня 2025 года, когда операторы FPV-дронов, искусно скрытых под крышами гражданских охотничьих домиков, подняли беспилотники в воздух и нанесли удар по российской стратегической авиации.

"В результате был поражен 41 военный самолет России. Включая бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также редкие разведывательные самолеты А-50", – рассказали в регуляторе.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен стилизованный образ "троянского коня". За ним просматривается силуэт грузовика, осуществлявшего перевозку FPV-дронов на боевые позиции.

В верхней части монеты размещен малый Государственный Герб Украины. А также:

Надпись "УКРАИНА".

Год чеканки.

Номинал с графическим знаком гривни.

В нижней части расположен логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка. Слева изображена эмблема Службы безопасности Украины с лозунгом "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!".

На реверсе (обратной стороне) в верхней части изображен силуэт дрона с боевой частью. Посередине – надпись 117 FPV/ДРОНОВ. Это общее количество беспилотников, задействованных в спецоперации.

Центральный элемент – зеркальный силуэт стратегического самолета, ставшего одной из главных целей удара в момент его поражения. Над ним:

Стилизованная паутина, объединяющая четыре пораженных аэродрома.

Тактическая шкала с цифрами системы управления дронами, которая обеспечивает точность их наведения оператором.

В нижней части полукругом размещена надпись "Спецоперация СБУ "Паутина".

Что известно о новой монете

Монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка)

Год чеканки – 2025.

Гурт – рифленый.

Общий тираж – до 75 000 штук.

Продаваться монета будет в специальном паковании.

Купить монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 16 декабря. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все: только выпущенные в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.

