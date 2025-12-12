Нацбанк выпусил новые 5 грн: как выглядят
Нацбанк выпустил новую монету в 5 грн. Она посвящена Службе безопасности Украины и ее уникальной спецоперации "Паутина".
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!".
"Спецоперация "Паутина" уже вошла в историю как свидетельство технической изобретательности, интеллекта и профессионализма украинских защитников. Подготовка к операции длилась более полутора лет", – говорится в описании монеты.
В Нацбанке напомнили: операция "Паутина" стала "жестким ударом для врага и гордостью для страны". Ее завершающая стадия состоялась 1 июня 2025 года, когда операторы FPV-дронов, искусно скрытых под крышами гражданских охотничьих домиков, подняли беспилотники в воздух и нанесли удар по российской стратегической авиации.
"В результате был поражен 41 военный самолет России. Включая бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также редкие разведывательные самолеты А-50", – рассказали в регуляторе.
Как выглядят новые 5 грн
На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен стилизованный образ "троянского коня". За ним просматривается силуэт грузовика, осуществлявшего перевозку FPV-дронов на боевые позиции.
В верхней части монеты размещен малый Государственный Герб Украины. А также:
- Надпись "УКРАИНА".
- Год чеканки.
- Номинал с графическим знаком гривни.
В нижней части расположен логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка. Слева изображена эмблема Службы безопасности Украины с лозунгом "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!".
На реверсе (обратной стороне) в верхней части изображен силуэт дрона с боевой частью. Посередине – надпись 117 FPV/ДРОНОВ. Это общее количество беспилотников, задействованных в спецоперации.
Центральный элемент – зеркальный силуэт стратегического самолета, ставшего одной из главных целей удара в момент его поражения. Над ним:
- Стилизованная паутина, объединяющая четыре пораженных аэродрома.
- Тактическая шкала с цифрами системы управления дронами, которая обеспечивает точность их наведения оператором.
В нижней части полукругом размещена надпись "Спецоперация СБУ "Паутина".
Что известно о новой монете
- Монета отчеканена из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка)
- Год чеканки – 2025.
- Гурт – рифленый.
- Общий тираж – до 75 000 штук.
- Продаваться монета будет в специальном паковании.
Купить монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 16 декабря. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):
- Укргазбанк;
- ПриватБанк;
- Таскомбанк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все: только выпущенные в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.
