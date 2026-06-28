Нацбанк ввел в оборот "новые" 100 грн: что украинцам делать со старыми купюрами

Нацбанк изменил дизайн банкноты в 100 гривен. На обновленных купюрах появился патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". В обращение новые банкноты вошли с 16 июня. Впрочем, специально обменивать старые купюры на новые украинцам не нужно.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: магазины и банки обязаны принимать и старые, и обновленные "сотни". При чем по их указанной стоимости. Т.е., их должны принимать без каких-либо скидок, комиссий или ограничений из-за года выпуска либо дизайна банкноты.

"Не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 грн предыдущих лет изготовления на модифицированные. Как законное платежное средство они... обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений", – говорится в сообщении.

При этом в регуляторе напомнили: обновлять дизайн украинской валюты начали с августа 2024 года. Сейчас уже был модифицирован внешний вид банкнот такого номинала:

с 8 августа 2024 года – 500 и 1000 грн ;

; с 23 августа 2024 года – 50 грн ;

; с 21 августа 2025 года – 20 грн;

с 25 февраля 2026 - номиналом 200 грн.

Таким образом, введение в обращение обновленных банкнот в 100 грн завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк планирует выпустить новую оборотную памятную монету номиналом 10 грн. Она будет отчеканена из серебра, появится в сентябре и будет посвящена музыкальному фестивалю "Червона рута", считающимся весомым фактором формирования национального самосознания украинцев.

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