Нацбанк впервые "отпустил" курс доллара: что теперь будет со стоимостью валюты

Нацбанк решился на частичное ослабление валютного контроля и ввел управляемый гибкий обменный курс доллара в Украине. Это означает, что неизменной стоимости валюты в 36,6 грн за доллар (речь идет о курсе НБУ) больше не будет. Стоимость доллара может как расти, так и снижаться. Однако изменения происходит под контролем (фактически с позволения) Нацбанка и зависит от объема интервенций.

О том, что изменил Нацбанк, как это повлияет на курс доллара и чего ждать от валютного рынка в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что изменил Нацбанк и каким теперь будет курс

До гибкого курса доллара (когда стоимость валюты формируется исключительно рыночными условиями) еще далеко. С 3 октября Нацбнак сделал большой шаг на пути к ослаблению контроля, но о полной либерализации пока что речь не идет. НБУ, как и раньше, будет являться главным продавцом валюты и будет регулировать стоимость валюты.

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Однако, стоимость доллара на уровне 36,6 грн удерживать не будут. Возможны незначительные колебания в обе стороны. Абсолютное большинство экспертов уверено, что в ближайшее время регулятор не уменьшит объем продаж на валютном рынке и не допустит заметного движения валюты.

"НБУ наконец-то решил пойти на изменение механизма курсообразования и это путь управляемой девальвации до необходимых уровней, где легче сдерживать курсовые колебания и не так дорого для резервов. Но самое интересное будет механика процесса и принятие регулятором решения где "вкл", а где "выкл" интервенции", – комментирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперт считает, что это шаг к девальвации гривни, однако происходить она будет поэтапно. По оценкам Шевчишина, в ближайшие дни, а то и недели, доллар не будет дорожать. Однако постепенно НБУ пойдет на такой шаг. Его коллега из Dragon Capital Елена Билан соглашается: в ближайшее время ожидать значительных изменений не стоит. Однако, со временем Нацбанк будет расширять "коридор" колебания курса.

"В дальнейшем НБУ будет увеличивать амплитуду колебаний курса, а их направление будет больше соответствовать изменениям в состоянии платежного баланса и валютного рынка. То есть будет и девальвация и укрепление", – поясняет она.

Эксперт признает: в команде НБУ работает крутая команда и они, вероятно, понимают все риски. "Отпускать" курс доллара рано или поздно придется, однако есть риски, что после этого произойдет значительное подорожание доллара. Поэтому Нацбнанк разделил это решение на несколько шагов – и первый из них введение контролируемого гибкого курса.

Сейчас у Национального банка есть необходимые резервы (40,4 млрд долларов, из них "чистые" – 27,8 млрд), кроме того, продолжается сотрудничество с МВФ, ЕС огласил о намерении выделить Украине финансирование на четыре года.

"Я не считаю, что отказ от фиксированного курса доллара является своевременным. По-моему, это нужно было делать либо раньше, либо позже – ну зачем нам и неопределенность перед и без того стременным зимним периодом?" – уверен руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий.

В качестве примера Паращий напомнил: курс евро в Украине не был фиксированным, он менялся в пределах от 35,5 до 41,2 грн. Такая тенденция ни у кого не вызвала паника, хотя евро – одна из важнейших валют, которой пользуются торговые партнеры Украины.

Результат от решения Нацбанка ослабить контроль над курсом уже есть. 4 октября произошло первое более чем за год подорожание доллара (имеется в виду исключительно официальный курс). Курс вырос с 36,56 до 36,59 грн. То есть валюта подорожала всего на 2 копейки.

Отметим, при этом официальный курс доллара не влияет на стоимость валюты на наличном рынке (во всяком случае сразу). С 1 октября доллар в кассах крупных банков подорожал примерно на 10 копеек: с 37,75 до 37,85 грн за доллар. Такое колебание является незначительным и может быть в любую из сторон .

Что будет с курсом доллара в 2024-м

"Я уже давно говорю что дисбаланс торгового сальдо в -35 млрд долларов или -20% ВВП – это просто неминуемая девальвация в большом масштабе. Вопрос как ее проведет НБУ – посмотрим. Надеюсь гладко," – поясняет экономист Даниил Монин.

Сейчас дефицит покрывается за счет кредитов, международных грантов. Далее ситуация будет зависеть от того, сможет ли украинская экономика плавно перейти от ситуации постоянной дотации к увеличению экспорта, роста ВВП и покрытия дефицита. Специалист аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поясняет: "все перекрывается международной финансовой помощью. И потому сам платежный баланс сейчас профицитный". Однако долго так продолжаться не будет.

В Кабинете министров прогнозируют, что в 2024-м курс доллара составит 41,4 грн за доллар. С такой цифрой рассчитан проект бюджета Украины на следующий год. Однако, вполне возможно, что реальная стоимость валюты будет значительно меньшей.

От официального курса доллара зависит, сколько Украина получит от таможни (акцизи платятся в валюте), также девальвация увеличивает валютные поступления в гривневом эквиваленте. Правда, вместе с тем подорожание доллара также приводит и к росту цен (импортная составляющая в потребительской корзине составляет более 25%).

Нацбанк заинтересован в том, чтобы темпы инфляции вернулись к плановому показателю в менее 5% в год, а стоимость доллара изменялась плавно и в зависимости от ситуации на рынке.