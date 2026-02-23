Война против Украины привела к системному кадровому коллапсу в России – от пожарных и полицейских до врачей и дворников. Власти пытаются латать дыры срочниками и перегрузкой персонала, но это лишь подчеркивает глубину кризиса, а не решает его.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Там отметили, что дефицит кадров стал прямым следствием войны против Украины и многолетней деградации социально-экономической политики.

Один из самых тревожных сигналов прозвучал со стороны МЧС России. Его глава Александр Куренков публично признал нехватку личного состава и предложил радикальный шаг – привлекать к работе пожарными военнослужащих срочной службы. Причину массового оттока кадров он назвал прямо – низкие зарплаты и отсутствие мотивации.

Ситуация в Федеральной противопожарной службе является критической. Более трети должностей вакантны – это около 91,2 тысячи человек. Общая укомплектованность составляет лишь 65,5%. Наибольший дефицит зафиксирован в Удмуртии (35%), Тульской (30%) и Магаданской (27%) областях, а также в Москве (27%). Фактически это означает, что в случае чрезвычайных ситуаций государство не способно оперативно реагировать на угрозы.

Не лучше ситуация и в правоохранительной системе. В ряде регионов некомплект полицейских достигает почти трети штата, а средний показатель по стране – около 19%. Министр внутренних дел РФВладимир Колокольцев признал, что за год со службы ушел фактически каждый второй участковый. Те, кто остался, вынуждены "работать за четверых".

Проблему усугубляет то, что зарплаты годами не индексировались. В 2025 году из МВД РФ уволилось около 80 тысяч человек – на 7% больше, чем годом ранее, и на 40% больше, чем пришло новых сотрудников. В патрульно-постовой службе не хватает около 40% кадров, в уголовном розыске – 30%, в следствии – 27%, среди участковых более четверти. В 41 регионе некомплект превышает 25%, а в 19 районных подразделениях отсутствует более половины персонала.

По данным разведки, кадровый дефицит среди медиков и учителей еще глубже, хотя власти стараются не афишировать масштабы проблемы. В гражданском секторе ситуация не менее показательна: на Дальнем Востоке не хватает даже дворников. Работодатели вынуждены предлагать существенно более высокие зарплаты и бонусы, чтобы хоть как-то привлечь работников.

Официальный уровень безработицы в России составляет лишь 2,2%, в то же время количество открытых вакансий достигает около 1,7 миллиона. Российское правительство признает, что к 2030 году экономике придется дополнительно привлечь до 12 миллионов работников. Однако без структурных изменений и прекращения войны эта цифра выглядит скорее декларативной, чем реальной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за обвала цен на нефть и дефицита бюджета российские власти все агрессивнее давят на бизнес, вводя новые налоги и сборы. Фактически компании заставляют компенсировать потерю нефтегазовых доходов и финансировать растущие военные расходы Кремля.

