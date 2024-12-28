Налоговые изменения с 2025-го: что ждет "ФОПов"

В Украине в 2025 году для ФОП уплата ЕСВ станет обязанностью. Законом о Госбюджете предусмотрено увеличить на 2025 год размер максимальной базы зарплаты для начисления ЕСВ с 15 до 20 МЗП и приостановить действие военной льготы для ФЛП по уплате ЕСВ. Но по-прежнему будет действовать освобождение от уплаты ЕСВ для отдельных лиц.

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Об этом идет речь в публикации Дебит-Кредит. В настоящее время максимальная месячная сумма дохода физлица для начисления ЕСВ – это 15 минимальных зарплат. По старым правилам с 1 января 2025 года она составляла бы 120 000 грн. По новым – она будет составлять 160 000 грн, то есть будет на 40 тысяч грн больше.

Новые правила определения максимальной величины будут влиять как на работодателей, уплачивающих ЕСВ за работников, так и на "ФОПов", уплачивающих ЕСВ еще и за себя. То есть, все работодатели (и ФЛПы-работодатели в том числе) будут начислять ЕСВ в рамках новой величины на зарплату своих работников независимо от ставки ЕСВ. Эти изменения касаются как тех работников, которым установлена ставка 22%, так и работников – лиц с инвалидностью.

С января 2025 минимальная месячная сумма ЕСВ составит 1 760 грн, а максимальная – 35 200 грн. Для физлиц-"общих" и самозанятых лиц действует отдельное правило. Они начисляют ЕСВ на сумму дохода, полученного от их деятельности, подлежащую обложению НДФЛ. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль). Естественно, ЕСВ нужно начислять в пределах максимальной величины. А в случае отсутствия дохода они имеют право по самостоятельному решению платить ЕСВ в размере не меньше минимального. Это предусмотрено п. 2 ст. 7 Закона о ЕСВ. Об этом налоговики рассказывали здесь.

В настоящее время по нормам п. 9-19 разд. VIII Закона о ЕСВ ФЛП-"единщики" (так же как ФЛП на общей системе налогообложения и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства) освобождаются от уплаты ЕСВ за себя с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение последующих 12 месяцев.

Согласно Закону о ЕСВ плательщики, пользующиеся этой льготой, не заполняют расчет единого взноса в составе декларации за период, в котором соответственно единый взнос не начислялся, не исчислялся и не уплачивался.

Что изменится с 1 января?

Согласно п. 3 заключительных положений проекта Госбюджета-2025 п. 9-19 разд. VIII Закона о ЕСВ предусмотрено остановить действие на 2025 год по поводу этой льготы для ФОПов.

Итак, общей льготы, которая бы освобождала всех ФЛП от уплаты ЕСВ на время войны, в 2025 году уж точно не будет. Впервые платить ЕСВ придется по результатам I квартала 2025 года. Однако некоторые льготы остаются.

Кто из ФОП будет освобождаться от уплаты ЕСВ в 2025 году?

ФЛП с временно оккупированных территорий (ВОТ). В 2025 году норма п. 9-3 раздела VIII Закона о ЕСВ будет действовать в дальнейшем. За ней плательщики единого взноса с местонахождением (местом проживания) на временно оккупированной территории Украины освобождаются от исполнения обязанностей, определенных статьей 6 Закона.

То есть в отношении ФЛП, которые находятся на ВОТ, правила по неуплате и неотчету с ЕСВ в 2025 году будут действовать и дальше.

ФОП на общей системе без налогооблагаемого дохода. С 1 января 2021 года ФЛП на общей системе налогообложения могут не платить за себя ЕСВ в случае отсутствия прибыли. Это следует из нормы п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона о ЕСВ.

То есть если ФОП не получил доход (прибыль) в отчетном периоде или отдельном месяце отчетного периода, он имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не больше максимальной величины базы начисления ЕСВ. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

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