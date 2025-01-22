Налоговая лазейка Кремля: ОАЭ может превратиться в новый офшор для российских компаний

Россия активно ищет лазейки, чтобы обойти международные санкции, заключая соглашение с ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) об избежании двойного налогообложения. Этот шаг демонстрирует ее попытки защитить олигархов и компании, выводя капитал в новые оффшорные зоны.

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Об этом пишут росСМИ. Соглашение предусматривает установление 10% ставки на доходы от дивидендов, процентов и роялти.

Документ, как отметил замминистра финансов России Алексей Сазанов, уже предварительно согласован и должен быть подписан в первой половине 2025 года. Главная цель – привлечь иностранные инвестиции, не уменьшая национальную налоговую базу. Основные положения сделки:

установление единой ставки налога на пассивные доходы – 10%;

распространение льгот не только на государственные компании, но и на частный бизнес и физических лиц;

исключение ОАЭ из "черного списка" оффшорных зон Минфина РФ.

После введения масштабных санкций против России за вторжение в Украину, Кипр, ранее являвшийся популярной оффшорной юрисдикцией, начал ограничивать сотрудничество с российским бизнесом. В частности:

в 2023 году Кипр начал расследование нарушений санкций, что вызвало интерес со стороны ФБР;

многие крупные российские компании покинули Кипр из-за ограничений.

На фоне этих событий Россия активно начала переводить свои бизнес-структуры в ОАЭ. В 2022 году около 700 российских компаний зарегистрировали в Эмиратах второе юридическое лицо – это в 7 раз больше, чем годом ранее.

На сегодняшний день ОАЭ входят в "черный список" Минфина РФ как оффшорная зона. Однако подписание соглашения изменит этот статус. По словам юриста Сергея Челишкова, это станет важным шагом для российского бизнеса, после санкций ищет возможности вывода капитала и защиты активов.

Ранее президент РФ Владимир Путин приостановил действие положений СИДО с 38 странами, включая Кипром, объяснив это "недружественными действиями" в отношении России. Соглашение с ОАЭ станет новой альтернативой для российских компаний, лишившихся доступа к привычным европейским оффшорам.

Российское правительство планирует сделать все возможное, чтобы соглашение вступило в силу с 1 января 2026 года. Предприятия, уже переведшие свои структуры в Эмираты, получат выгодные налоговые условия, что будет стимулировать якобы приток новых игроков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, европейские компании в 2024 году пополнили бюджет Российской Федерации на 3 миллиарда долларов, а также оказывали ее предприятиям жизненно важную техническую поддержку. Это нивелирует действие санкций и других мер, ослабивших способности страны-агрессорки к ведению полномасштабной войны против Украины.

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