Сразу успокою уважаемых миллиардеров: этого в проектах ещё пока нет – есть только идея.

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Но сначала анекдот из 90-х:

– Ты за сколько купил это?

– За 50 долларов!

– Ну и лох! Я такое точно купил за 100!

Если кто-то думает, что это не более, чем просто шутка из жизни былых "красных пиджаков", ошибается: ведь не покажется вам шуткой, когда действительно хвалятся один перед другим, кто сколько проиграл в казино, и разве не считают они того, кто просадил больше, круче?

Заодно напомню и о коврах: они начали исчезать не столько и не только из-за моли, сколько из-за того, что кто-то в ссср умудрился на них снизить цены, – и они сразу потеряли своё единственное преимущество - признак крутизны, престижность.(Похоже, кстати, и книги: когда невозможно было достать интересные – тогда делали даже муляжи их обложек в закрытых на ключ сервантах, а стали они общедоступны – и приобретать их было уже неинтересно, ибо непрестижно; и только потом бумажную литературу окончательно уничтожил интернет.)

Так же сейчас одежда или авто определённых престижных брендов в значительно больше раз дороже обычных, чем они отличаются чисто по потребительским параметрам и качеству, - скажем, лучше (условно) в 5-10 раз, а дороже (ещё более условно) – в 50-100.

А бары, отличающиеся лишь ценами – и потому "атмосферой", ибо "не те" – не зайдут и не испортят отдых…А бизнес-класс в самолётах: стоит ли такой разницы в ценах то, что места – именно спереди, и право на алкоголь? Между прочим, если катастрофа – класс не сработает, все в равных условиях…

На самом деле имеет место такой себе скрытый налог на престиж, но не государству, а фирмам (основной статьёй затрат которых зачастую является реклама).

Иногда принимать участие в этом пытается и государство – в том числе наше, но его квартирно-транспортный налог "на роскошь" скорее только портит жизнь среднему классу, при этом для действительно богатых – весьма низок. На авто он, к примеру, не достигает и одного процента в год от стоимости, ещё и зафиксирован в гривнях.

Считаю, что облагаться (по крайней мере – во время войны!) должно всё стоящее более 1000 минзарплат – налогом на престиж в годовом размере 20 минзарплат, с зачётом в счёт этого налога уплаченных сумм налога "на роскошь".

Чересчур быстро будет происходить "налоговая амортизация" – есть смысл продать старое и купить новое, а не делают такого обложения лишь по одной причине: очень много потенциальных плательщиков - среди тех, кто его должен принять.

Так что налог на престиж надо сделать престижным, чтобы его размером хвастались так же, как большой проигранной суммой.

Например, налоговики могут регулярно обнародовать Почётный список лучших плательщиков именно этого налога - с дальнейшим торжественным награждением орденами разных степеней от благодарного государства, и пусть хвастают!

Я "там" был, мёд-пиво пил, рядом сидел (правда - не с этими), так что могу засвидетельствовать: им – понравится.