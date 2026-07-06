Налог на международные посылки не введут? Украинцам назвали новые сроки принятия закона

Налог на международные посылки в Украине планируют ввести только после принятия нового пакета законов, который Верховная Рада должна рассмотреть осенью или до конца 2026 года. Новые правила вступят в силу не ранее 2027 года, а их принятие является одним из ключевых обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским союзом (ЕС).

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Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передают СМИ. По его словам, принятие законодательства — лишь вопрос времени.

Он отметил, что у парламента "нет других вариантов, кроме как принять" соответствующие изменения. Хотя ранее меморандум с МВФ предусматривал принятие закона до конца июля, теперь сроки фактически сдвигаются. Ожидается, что Верховная Рада продемонстрирует прогресс уже к осени, а полностью завершить рассмотрение документов могут до конца года.

Почему закон не удалось принять раньше

Первая попытка отменить налоговую льготу для международных отправлений состоялась еще в мае 2026 года. Тогда Верховная Рада не поддержала законопроект № 12360 – документ получил лишь 217 голосов при необходимых 226. После этого правительство приступило к подготовке нового законопроекта.

По словам Гетманцева, отмена льготного режима налогообложения международных посылок является так называемым "структурным маяком" программы сотрудничества Украины с МВФ и одним из условий получения финансовой помощи от ЕС. Именно выполнение этого обязательства необходимо для успешного прохождения следующих обзоров программы расширенного финансирования (EFF), после которых Украина рассчитывает получить очередные международные транши.

"Мы рассматриваем принятие этого законопроекта как наше обязательство перед ЕС на осень, и оно также зафиксировано в меморандуме с МВФ на осень. Я не вижу никаких возможностей для невыполнения этих взятых на себя обязательств", — подчеркнул Гетманцев.

Даже после принятия парламентом закон не вступит в силу сразу. По словам Даниила Гетманцева, новые правила вступят в силу не раньше 2027 года. До этого времени Верховная Рада должна пройти все этапы рассмотрения законопроектов, после чего документы должны быть подписаны и официально опубликованы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля в Украине военный сбор уплачивается по новым реквизитам, а все поступления будут направляться непосредственно в специальный фонд. Налогоплательщикам рекомендуется обязательно проверять актуальные реквизиты перед оплатой, чтобы избежать ошибочного перечисления средств и возникновения налоговой задолженности.

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