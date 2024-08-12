Наличные в долларах и евро возят в РФ в обход санкций: Кремль обменивает деньги на золото и серебро

Россия, несмотря на санкции США и ЕС , получила около 2,3 миллиарда долларов в твердой валюте из стран, которые не ограничили торговлю с Москвой, таких как ОАЭ и Турция. Это свидетельствует о способности Кремля обходить международные санкции и обеспечивать финансовую стабильность. Банки обменивали наличные из-за границы на золото и серебро.

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Об этом пишет Reuters. По данным агентства, с марта 2022 по декабрь 2023 в Россию было ввезено около 2,3 миллиарда долларов в твердой валюте.

России удалось обойти санкции благодаря гибкости и сотрудничеству со странами, не приобщившимися к международным санкционным режимам. В частности, значительные объемы наличных денег были доставлены через ОАЭ и Турцию, которые не ограничили торговлю с Россией. Однако большая часть транзакций остается анонимной – происхождение более половины всей ввезенной наличности не было указано в таможенных документах.

Малоизвестная компания "Аэро-Трейд" стала одним из крупнейших декларантов ввезенной валюты, зарегистрировав 73 партии наличных денег на общую сумму около 1,5 миллиарда долларов. В то же время владелец компании Артем Мартынюк заявил, что сомневается в подлинности этих таможенных документов, а сама компания утверждает, что не занимается поставкой валюты в Россию.

Документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показали резкий рост импорта наличных денег в Россию непосредственно перед вторжением в Украину в феврале 2022 года. В период с ноября 2021 по февраль 2022 года Россия импортировала 18,9 миллиарда долларов в банкнотах долларов и евро, что значительно превышает показатели предыдущих четырех месяцев, когда было импортировано лишь 17 миллионов долларов. Это может свидетельствовать о том, что российские элиты и бизнесмены заранее готовились к возможным санкциям, накапливая жесткую валюту.

Несмотря на попытки российских властей уменьшить зависимость страны от жесткой валюты, доллары и евро остаются важными для россиян, особенно для тех, кто планирует путешествия за границу или занимается импортом. По словам Дмитрия Полевого, руководителя отдела инвестиций Astra Asset Management в России доллар остается надежной валютой для многих физических лиц в России.

Согласно таможенным данным, значительная часть поступающей в Россию валюты была связана с оплатой драгоценных металлов. Российские банки, в частности, обналичивали из-за границы, обменивая ее на золото и серебро. Это еще один способ обойти санкции и обеспечить страну необходимыми денежными ресурсами.

Введение санкций против России стало одним из ключевых инструментов международного давления после войны в Украине. Однако Россия демонстрирует способность обходить эти ограничения, используя разные схемы и привлекая страны, не поддерживающие санкции. Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС взаимодействует с третьими странами, когда подозревает, что санкции обходятся, но не может комментировать частные случаи.

На фоне обострения ситуации США готовят новые санкции против китайских организаций, поддерживающих Россию. Это может включать в себя китайские банки и компании, участвующие в финансовых операциях с Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за опасений попасть под действие международных санкций китайские банки практически полностью перестали принимать прямые платежи из России. На деньги страны-агрессора согласны только 2% финансовых учреждений.

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