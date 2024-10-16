На уровне Йемена и Конго: экономику Украины признали одной из самых несвободных в мире

Украина заняла 150-е место в мировом рейтинге экономических свобод. В прошлом году ухудшились все показатели, наиболее заметно – доступ к надежным деньгам, размер правительства, а также регулирование рынка труда и бизнеса.

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Рейтинг Economic Freedom of the World ежегодно публикуется канадским Институтом Фрейзера. Эксперты института констатируют, что в 2024 году наблюдается общая тенденция к угнетению экономических свобод во всем мире.

В прошлом году Украина занимала 113-е место среди 165 стран в списке и, соответственно, находилась в третьем квартиле. В этом году ей досталось уже 150-е место. Авторы отчета измеряют экономическую свободу по пяти показателям – все они в течение года в Украине ухудшились:

размер правительства – с 7,29 до 5,83;

– с 7,29 до 5,83; правовая система и право собственности – с 4,58 до 4,37;

– с 4,58 до 4,37; доступ к надежным деньгам – с 6,39 до 4,68;

– с 6,39 до 4,68; свобода международной торговли – с 6,68 до 6,05;

– с 6,68 до 6,05; регулирование рынка труда и бизнеса – с 5,37 до 4,67.

Хуже, чем в Украине, ситуация сложилась только в 15 других странах, преимущественно африканских. Среди них – Чад (151), Конго (154), Йемен (156), Ливия (157), Судан (163) и Зимбабве (164).

Такое падение является результатом того, что рейтинг впервые учитывает данные, собранные после начала полномасштабного вторжения. Это прогнозированно негативно повлияло на показатели Украины, говорится в пресс-релизе Центра Бендукидзе, который является партнером Института Фрейзера в Украине.

Возглавил рейтинг Гонконг, который сместил прошлогоднего лидера – Сингапур – на вторую позицию. За ними следуют Швейцария, Новая Зеландия и США. Также в первом квартиле уже многие годы находятся страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва.

"Экономическая свобода – показатель того, насколько людям разрешено принимать собственные экономические решения о том, что покупать, где работать и начинать ли бизнес, – имеет важное значение для процветания. Экономическая свобода измеряет открытость для торговли, налоговое и нормативное бремя, государственные расходы и надежность денег страны", – объясняют авторы рейтинга.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в августе международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с C до RD (ограниченный дефолт). Рейтинг был снижен из-за окончания льготного периода выплаты по еврооблигациям 2026 года и начала реструктуризации непогашенных еврооблигаций.

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