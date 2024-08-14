Fitch "объявило" в Украине "ограниченный дефолт": почему снизили кредитный рейтинг

Международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с C до RD (ограниченный дефолт). Рейтинг был снижен из-за окончания льготного периода выплаты по еврооблигациям 2026 года и начала реструктуризации непогашенных еврооблигаций.и

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Об этом сообщили на сайте агентства. Рейтинг может быть повышен после завершения реструктуризации долга на 20 млрд долларов.

Почему снизили кредитный рейтинг Украины

В Fitch привели несколько причин, из-за которых рейтинг Украины был пересмотрен. В частности, приводятся такие объяснения:

Дефолт по еврооблигациям – 11 августа истек 10-дневный льготный период для выплаты купона по еврооблигациям с погашением в 2026 года на сумму 750 млн долларов.

"Это знаменует собой событие дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного рейтинга, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги", – отметили в агентстве.

Объявлен обмен проблемных долгов – так аналитики назвали начало процесса реструктуризации непогашенных суверенных еврооблигаций на 19,7 млрд долларов.

"В Fitch считают, что предложение представляет собой обмен проблемных долгов (DDE) в соответствии с критериями суверенного рейтинга, поскольку оно подразумевает существенное сокращение сроков, включая сокращение основного долга и процентов, а также продление сроков погашения", – отметили

Украина объявила дефолт по своим облигациям после вступления закона в силу, что позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Ранее в этом месяце Украина начала процесс получения согласия держателей облигаций на реструктуризацию международных облигаций на сумму $20 млрд.

В анализе Fitch назвали завершение реструктуризации долга ознаменованием нормализации отношений с внешними кредиторами. Затем Fitch повысит долгосрочный РДЭ Украины до уровня, соответствующего перспективам платежей по обслуживанию долга.

Кредитный рейтинг имеет существенное значение для привлечения новых инвестиций. Инвесторы по всему миру обращают внимание на рейтинговые показатели как стран, так и отдельных компаний. Чем выше показатель и стабильнее кредитный прогноз, тем меньше риски, а значит и привлекательность государства или компании для инвестиций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в марте другое рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до "CC" с "CCC", прогноз – "негативный". При этом краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте подтвердили на уровне "С", а в национальной валюте – на "ССС+/С".

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