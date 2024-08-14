Fitch "объявило" в Украине "ограниченный дефолт": почему снизили кредитный рейтинг
Международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с C до RD (ограниченный дефолт). Рейтинг был снижен из-за окончания льготного периода выплаты по еврооблигациям 2026 года и начала реструктуризации непогашенных еврооблигаций.и
Об этом сообщили на сайте агентства. Рейтинг может быть повышен после завершения реструктуризации долга на 20 млрд долларов.
Почему снизили кредитный рейтинг Украины
В Fitch привели несколько причин, из-за которых рейтинг Украины был пересмотрен. В частности, приводятся такие объяснения:
- Дефолт по еврооблигациям – 11 августа истек 10-дневный льготный период для выплаты купона по еврооблигациям с погашением в 2026 года на сумму 750 млн долларов.
"Это знаменует собой событие дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного рейтинга, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги", – отметили в агентстве.
- Объявлен обмен проблемных долгов – так аналитики назвали начало процесса реструктуризации непогашенных суверенных еврооблигаций на 19,7 млрд долларов.
"В Fitch считают, что предложение представляет собой обмен проблемных долгов (DDE) в соответствии с критериями суверенного рейтинга, поскольку оно подразумевает существенное сокращение сроков, включая сокращение основного долга и процентов, а также продление сроков погашения", – отметили
Украина объявила дефолт по своим облигациям после вступления закона в силу, что позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Ранее в этом месяце Украина начала процесс получения согласия держателей облигаций на реструктуризацию международных облигаций на сумму $20 млрд.
В анализе Fitch назвали завершение реструктуризации долга ознаменованием нормализации отношений с внешними кредиторами. Затем Fitch повысит долгосрочный РДЭ Украины до уровня, соответствующего перспективам платежей по обслуживанию долга.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в марте другое рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины до "CC" с "CCC", прогноз – "негативный". При этом краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте подтвердили на уровне "С", а в национальной валюте – на "ССС+/С".
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