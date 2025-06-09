Кремль все глубже залезает в карманы россиян: в РФ придумали новый источник денег для войны против Украины

В России собираются кратно – сразу в 2-5 раз – увеличить экологический сбор почти на все виды товаров, что приведет к их массовому подорожанию. Причина – Кремлю нужно больше средств на войну в Украине, и такой ресурс обнаружился в кошельках населения.

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Изменить ставки налога уже официально предложило Минприроды РФ. Там инициировали такое повышение экосбора с 2026 года:

на одежду и изделия из текстиля – в 4,5 раза , до 89,2 тыс. руб. за тонну;

, до 89,2 тыс. руб. за тонну; на оборудование и ручные инструменты, в т.ч. электронику и бытовую технику – в 2,5 раза, до 82 тыс. руб.;

на батареи и аккумуляторы – в 3-3,5 раза (169,8 тыс. руб.);

осветительное оборудование – в 5 раз (61,8 тыс. руб.);

(61,8 тыс. руб.); пластмассовые изделия — в 4 раза (23,8 тыс. руб.);

на упаковку – более чем в 4 раза (от 6,7 тыс. до 89,2 тыс. руб. в зависимости от типа).

Экологический сбор в РФ платят производители товаров. Формальная цель – компенсировать государству затраты на утилизацию. Однако, как констатируют в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), грядущее повышение сбора никак не связано с экологией.

"Кремль ищет все новые возможности оплачивать войну против Украины, в том числе за счет рядовых россиян. Правительство РФ планирует значительно повысить ставки экологического сбора, что повлечет повышение цен на многие товары... Не желая прекращать агрессивную войну против Украины, Кремль все глубже залезает в карманы россиян, заставляя их оплачивать путинские геополитические амбиции", – отмечают специалисты.

Они обратили внимание, что по состоянию на май 2025 года российские власти уже потратили большую часть средств Фонда национального благосостояния – "финансовой подушки". "Колоссальные расходы на войну против Украины, санкции и падение нефтегазовых доходов истощают российскую казну... В поисках дополнительных денег с 2025 года были повышены налоги, пошлины и акцизы", – говорится в сообщении.

Экологический сбор для закрытия "дыры" тоже выбрали не случайно. Дело в том, что этот налог в РФ регулируется отдельным законодательством, и на него не распространяются налоговые льготы и вычеты. Представители российского бизнеса уже прогнозируют рост конечной стоимости товаров для конечных потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, также в РФ предлагают возродить "крепостное право". Некоторых работников хотят насильно привязывать к работодателям.

Очевидная причина такого "новшества" – дефицит квалифицированной рабочей силы. Уже более 2,6 млн человек не хватает в ключевых отраслях, в частности в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве.

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