На границе Украины с Польшей не работали все пункты пропуска: что случилось

На всех польских пунктах пропуска, граничащих с Львовской и Волынской областями, 26 января произошел технический сбой в работе базы данных пограничной службы Польши. Очередей и скопления транспорта не было зафиксировано, однако поезда оформлялись в замедленном режиме. Сбой уже устранен.

Об этом сообщала Государственная пограничная служба (ГПС). Польские специалисты оперативно работали над восстановлением корректной работы информационных систем необходимых для осуществления пограничного контроля и за полчаса движение возобновилось.

Несмотря на сбой в работе базы данных накопления транспортных средств на въезд или выезд из Украины не было зафиксировано. Движение через пункты пропуска продолжалось, однако пограничные процедуры осуществлялись медленнее или с использованием резервных алгоритмов проверки.

В Государственной пограничной службе Украины призвали путешественников быть готовыми к возможным задержкам, особенно в часы пиковой нагрузки, и по возможности планировать дополнительное время на пересечение границы. Речь шла обо всех польских пунктах пропуска, граничащих с Львовской и Волынской областями.

Именно эти направления остаются одними из самых загруженных, в частности из-за пассажирских перевозок, частного транспорта и коммерческого трафика. В частности, по словам Госпогранслужбы, поезда оформлялись в замедленном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году, граждане Украины 37 миллионов раз пересекали границу. В то же время количество тех, кто не вернулся, за год составило 290,3 тысячи граждан.

